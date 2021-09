En #NuevaEsparta el Dólar se llevó por los cachos al Bolívar, comerciantes y consumidores no creen que la reconversión mejore la economía + vídeo

ESPECIAL El equipo de @BajoLaLupainfo realizó un trabajo especial y conoció la opinión de comerciantes y consumidores del estado Nueva Esparta, quienes no creen que la situación económica mejore con la tercera reconversión monetaria de la era de la revolución, medida que arranca a partir del primero de octubre y que le eliminará 6 ceros al bolívar soberano, para darle entrada al bolívar digital, mientras que el dólar y la hiperinflación siguen gobernando la economía de la región insular.

Jesús Silva del Comercial “Los 11 Muchachos” señaló: “Eso es más de los mismo, una devaluación, quedamos más pobres todavía, ¿cómo vamos hacer para dar el vuelto?”.

Rosmeri Rodríguez: “No estoy bien informada de cuántos ceros le van a quitar a la moneda, pero espero que nos traiga tranquilidad a todos. No podemos manejar esas cifras tan grandes en las calculadoras”.-

Fadwa Hage, propietaria de Stunts: “Los precios están dolarizados y se mantendrán en moneda americana, una medida solo para eliminar los seis ceros”.

Isabel Berras: “El valor del bolívar ya no existe, todo es dólares. Es falso que la economía va a mejorar.”

Felicita Hernández: “El dinero no me alcanza para nada, ni para comida, ni para medicinas. Pago con pago móvil, porque los cajeros ni real tienen”

Jesús Manuel Irausquín de Bodegón “Don Lolo”: “Es cambio positivo para los pagos, pero no se resuelve el problema de la hiperinflación a fondo”

En la Quinta República, el Bolívar perdió 14 ceros

1) En 2008 el Presidente Hugo Chávez le eliminó tres ceros y pasó al Bolívar Fuerte

2) En 2018 el Presidente Nicolás Maduro le quitó cinco más, y pasó al Bolívar Soberano

3) Y a partir del 1 de octubre de 2021, le quitan seis ceros más y pasa al Bolívar Digital