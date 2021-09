Estudiantes de la Universidad Santa María denuncian aumento desmedido en matrícula este #21Sep

1279414

Caracas.- Con la etiqueta #CaosUSM, estudiantes de la Universidad Santa María (USM) rechazaron este 21 de septiembre el aumento anunciado por las autoridades, en la que la unidad crédito subió de 4 dólares a poco más de 8, lo que ubica el costo de un semestre de clases cerca de los 350 dólares.

Este escenario genera una inconformidad con el estudiantado, que asegura que la casa de estudios no dispone de las herramientas virtuales apropiadas para impartir clases y que los profesores tampoco han recibido un pago justo por impartir sus conocimientos, por lo que denuncian que los nuevos precios son injustos para todos.

“¿4 días para pagar 180$? Unos sí podrán, otros no… Sigue siendo totalmente injusto para toda la población estudiantil. @usm_vzla queremos respuestas de forma inmediata! #CaosUSM”, escribió @altutorres.

“Me uno a #CaosUSM. Aumento del 100%, Cuando: 1) A los profesores no se le paga lo justo. 2) La atención a los estudiantes es pésimas. 3) No se hace uso de las instalaciones”, agregó @veronicagbc24.

“Como estudiante de la USM me siento indignada e inconforme por la falta de comunicación y transparencia de la universidad. Nunca informan CON TIEMPO los aranceles del pago de los trimestres. Y no nos han dicho el inicio de clases”, sostuvo @desierasantander, quien denunció que la casa de estudios no ha informado a tiempo sobre este ajuste, ni tampoco ha presentado una justificación para hacerlo.

Al igual que ella, @natashaavps denuncia que los estudiantes deben ser notificados con anticipación y además ofrecer alternativas para poder pagar tanto dinero en tan poco tiempo.

Los estudiantes también sostienen que no tiene justificación alguna este aumento, dado a que no se hace uso de las instalaciones de la casa de estudios, y tampoco se cuentan con las herramientas digitales no son las más adecuadas para impartir conocimientos.

“Denunciamos el aumento de la unidad de crédito de 4$ a 8,15$, quedando un semestre en más de 350$, un aumento de más del 100%, las clases son online y no hay nada de apoyo tecnológico para estas por parte de la universidad”, escribió @pinshishusho.

Además de este aumento desmedido, los estudiantes denuncian que la USM amenaza con quitar cupos a quienes no paguen la cantidad requerida en los próximos cuatro días.

“La universidad Santa María responde acelerando el proceso de pago con amenazas de arrebato de cupos”, sostuvo @ramon983.

También @@francissortiiz denunció este hecho. “Aumento del semestre injustificado y a parte, solo dan un plazo de cuatro días para cancelar el semestre porque si no lo haces, te quitan las materias”, escribió.

A través de la cuenta en Instagram @notiusemista se informó, sin mayores detalles, que el aumento se mantendrá y que el precio de la unidad crédito se fijó en 8 dólares.

“La justificación de «somos la universidad más barata» no es un motivo para aumentar sin informarle a los estudiantes y sin darnos una razón. Los que estudiamos allí somos chicos que trabajan,deseamos mejorar nuestro conocimiento y los profesores tienen un sueldo muy feo”, agregó @andrearodil1.

Redacción El PitazoGran Caracas