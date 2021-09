FBI allanó la casa del novio de Gabby un día después de hallar un cuerpo

La mañana de este lunes, el FBI allanó la casa del novio de «Gabby», quien fue visto por última vez, el pasado martes por sus familiares.

Un enorme equipo de agentes especiales del FBI llegó a la casa de Brian Laundrie a las 9:48a.m. en North Port, Florida; después de que la policía local anunciara que no continuaría la búsqueda del individuo en la reserva natural cercana, como lo habían estado haciendo durante el fin de semana.

Todo lo que ocurrió durante la mañana del lunes 20 de septiembre, se toma como consecuencia de la noticia que dio el FBI justo un día antes, sobre el hallazgo de un cuerpo por la frontera este del Parque Nacional Grand Teton, que podría ser Gabrielle «Gabby» Petito.

El agente especial supervisor del FBI, Charles Jones, informó que las causas de la muerte aún no se han determinado; y tampoco dio detalles sobre dónde o cómo se encontró el cuerpo. No se realizará una autopsia hasta el próximo martes, según dijeron las autoridades.

«No se ha completado la identificación forense para confirmar al 100% que encontramos a Gabby, pero su familia ha sido notificada», fueron las palabras de Jones al ofrecer una rueda de prensa por la noche del domingo pasado, para las actualizaciones del caso que tiene a todos conmocionados en Florida. «Este es un momento increíblemente difícil para la familia y los amigos (de Petito)».

El FBI de Tampa publicó en Twitter lo siguiente: El #FBI está ejecutando una orden de registro autorizada por el tribunal hoy en la residencia de Laundrie en North Port, FL, relevante para la investigación de Gabrielle «Gabby» Petito. No se pueden dar más detalles ya que se trata de una investigación activa y en curso.

#UPDATE: The #FBI is executing a court-authorized search warrant today at the Laundrie residence in North Port, FL relevant to the Gabrielle “Gabby” Petito investigation. No further details can be provided since this is an active and ongoing investigation. @FBIDenver pic.twitter.com/uxrtVNIZ4u

— FBI Tampa (@FBITampa) September 20, 2021