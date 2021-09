Libro: ANSIA (SERIE CRAVE 3)

«Siento que estoy a punto de llegar al límite. Si intentar graduarme en una escuela para seres sobrenaturales ya era suficientemente estresante, ahora resulta que el estado de mi relación ha pasado de ser complicado a ser un imposible Y por si no fuera suficiente Bloodletter ha decidido lanzarnos una bomba de proporciones épicas a todos…

Pero bueno, si lo piensas, ¿cuándo algo en Katmere Academy ha sido normal?

No dejan de suceder cosas: Jaxon se ha vuelto más frío que un invierno de Alaska. El Círculo no está preparado para mi próxima coronación y, como si las cosas no pudieran empeorar, ahora hay una orden de arresto por los supuestos delitos que cometimos Hudson y yo, lo que implica una sentencia de prisión de por vida con una maldición mortal e inquebrantable.

Habrá que tomar decisiones… y me temo que no todos sobrevivirán.»

Autor: WOLFF, TRACY

Genero: Novela Fantástica

Páginas: 896

