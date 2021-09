Los Roques | Estos son los 12 pasajeros que abordaban la embarcación Don Rafa Junior

1279711

Caracas.- La notificación de zarpe del bote pesquero Don Rafa Junior, que tenía pautado navegar el 18 de septiembre a las 6:00 am desde Nueva Esparta hasta el archipiélago de Los Roques, tenía una lista 23 ocupantes, entre los que contaba 12 pasajeros.

Según las declaraciones del representante de los pescadores, Eduardo Mata, la primera persona salvada no estaba en la lista original, por lo que subió la cantidad a 24 personas afectadas por el naufragio en altamar, no obstante, esto no ha sido confirmado por las autoridades venezolanas.

A continuación la lista de pasajeros

Jordan Verdú. Wilmer Lugo. Luis Omar Rondón. Oruber Alfonzo. Leomar Rodríguez. Jorge Mata. Cristian Marín. Carlos Enrique Arredondo. José Rodríguez. Stalin Villarroel. Olegary Salazar. Mateo Zabala.

Los hechos

El 20 de septiembre, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos (Onsa), emitió un alerta de demora sobre dicha embarcación que contaba con al menos 23 personas y tenía previsto llegar a su destino el 19 de septiembre.

La mañana del 21 de septiembre, lancheros de Los Roques salieron a buscar a los pasajeros y tripulantes del bote pesquero, hasta el momento se tiene conocimiento del rescate de 22 personas salvadas del grupo de 24 que iban a bordo.

Habitantes de Los Roques confirmaron a El Pitazo que uno de los hombres salvados por el grupo de lancheros aseguró que un ocupante del Don Rafa Junior perdió la vida al intentar apagar el incendio que se produjo en la embarcación por una falla mecánica.

Lenys VargasOriente