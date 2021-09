Melany Mille denunció discriminación en una tienda

La presentadora venezolana Melany Mille y actual pareja de Nacho, denunció a través de sus historias de Instagram que fue excluida de un establecimiento ubicado en el centro comercial «Los Aviadores» en Maracay.

De acuerdo con la también modelo explicó que dicho local tiene como norma la prohibición de la circulación de coches para bebés dentro del mismo, razón por la cual le negaron la entrada ya que ella transportaba a su pequeña dentro del carrito de paseo.

«Acabo de tener una incomodidad acá en una tienda de un centro comercial en Maracay ‘Los Aviadores’ y es que Mya está pasando conmigo en su coche y en la tienda me dijeron que no podía pasar con el coche que la tenía que sacar y cargar ajuro porque sino no podía comprar (…)», contó Melany.

«Quiero que se entienda que esas normativas no pueden estar apegadas a actos discriminatorios porque lo que quiere decir es que si a mí no me dejaron pasar con el coche entonces una persona en silla de ruedas tampoco puede pasar (…)», exhortó la presentadora.

Explicó que es necesario aplicar los valores cotidianamente para un verdadero cambio en la sociedad «Nos falta mucho por avanzar y no tiene nada que ver con un gobierno ni con política tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra empatía, solidaridad y respeto con las demás personas».

Además destacó que prefiere no revelar el nombre de la tienda «Yo no quiero que la gente no entré a las tiendas, porque no es en esa nada más que ocurre, es en muchísimas y no sólo en Venezuela es también en otros países latinos».

Finalmente pidió a sus seguidores a que no permitan tales abusos en cualquier lugar público o establecimiento «Usted tiene que exigir en que parte de la normativas de esa tienda aparece esa regla, y hablar sencillamente con el gerente yo sé que indigna y solo dan ganar de irse de ahí como hice yo hoy pero créanme que hay que empezar a crear presentes para que las cosas puedan cambiar para mejores (…)», dijo.

