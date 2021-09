Mhoni Vidente predice lo peor a partir del 22 septiembre (+Horóscopos)

¡Lo que faltaba! En lo que ha sido un mes muy movido, el noveno del año, ahora Mhoni Vidente predice lo peor para después del 21 de septiembre: desde energías muy fuertes y oscuras en México y EEUU hasta la aparición de luces en el cielo, cambio climático y un invierno más crudo que otros años. También, se visualiza un sismo.

“La consecuencia es que se visualiza un sismo más en la Ciudad de México, de 6.6 o 6.4 grados, además de que el Popocatépetl seguirá haciendo erupción en estos días. Se visualizan inundaciones catastróficas en el centro del país y lugares cercanos a la costa de Tamaulipas y Veracruz”, compartió Mhoni Vidente.

Malas noticias para lo que resta de septiembre

Esta misma carta señala que, a finales de este mes o principios de octubre, se visualiza un huracán muy fuerte, por lo que pide estar muy atentos: “Esta energía de Lucifer está dominando completamente, por lo que tenemos que cuidarnos y protegernos”.

“Definitivamente, las energías oscuras van a estar desatadas en todo el mundo, pero más en México y Estados Unidos, donde habrá atentados, problemas en cuestiones de migración y de seguridad, así como de cambio climático en los dos países”, indicó Mhoni Vidente

Mhoni Vidente predice cambios positivos en tres países de América Latina

A continuación, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente mostró la carta de la Estrella, la cual le dice que habrá cambios muy positivos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, países a los que México les ha mostrado su apoyo total en fechas recientes

“La carta de la Estrella, junto con la carta del Juicio, me dice que va a haber cambios radicales en esos países, y definitivamente, algunos países de Europa y Estados Unidos, los van a estar ayudando liberándolos completamente de sus dictadores” (Archivado como: Mhoni Vidente predice lo peor para después del 21 de septiembre)

“Biden le da la espalda a México”

Pero esto no sería todo, ya que la vidente más querida por los hispanos, tomando en cuenta las cartas de la Estrella y del Juicio, dijo que, después del ‘rescate’ de algunos países de Europa y EEUU, Cuba, Venezuela y Nicaragua iniciarán una democracia “totalmente nueva”

“A pesar de que el gobierno de México está apoyando a estos países, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le da la espalda a México y él va a estar ayudando para liberarse completamente y tener un país democrático sin dictadores, sin imponer impuestos y lograr lo que tanto quieren esos pueblos: progreso, libertad y bienestar”

LOS HORÓSCOPOS

Aries

Tu carta es la de los amantes. Este martes te dominará una energía vital muy buena, Si estabas teniendo problemas con tu pareja lo vas a resolver, si no vendrá alguien con mucha compatibilidad a tu signo. Debes cuidar el dormir bien por que esto afecta tu día a día.

Tauro

Estas entrando en tiempo de cerrar ciclos. Deberás ver más por ti y así podrás tener un enorme progreso espiritual. Debes madurar. Cuida tu salud y si sientes algún malestar, no lo dejes para después. No hables de tus futuros proyectos con nadie.

Géminis

Deberás ser muy astuto, estás diseñado para emprender negocios prósperos, por ello, hoy saldrás delante de cualquier problema económico que tengas. Necesitas cambiar tus pensamientos negativos y relájate, más que nada en cuestiones de pareja. Pon atención a lo que te rodea, evita los desgastes y ayuda más en la casa.

Leo

Tendrás mucho ánimo y energía positiva a tu alrededor, úsala para salir adelante de cualquier problema. Concéntrate en cosas positivas, que te espera un gran día. Vendrá un viaje importante para tu vida, así que comienza a prepararte en todos los sentidos.

Cáncer

No desmorones tu propia vida, trata de ser más consiente y más tranquilo, el dinero va y viene. Vienen muchas juntas y mucho movimiento para crecimiento personal. Eres el psicólogo del zodiaco y un amigo se acerca para pedirte un consejo.

Virgo

Este martes te espera una decisión que necesitara de toda tú atención. Estás saliendo de tu mejor época del año y por ello, es momento de madurar para tu estabilidad emocional. Vienen cambios repentinos en tu trabajo, por lo que deberás estar atento y entender que las cosas pasan como deben ser.

Libra

Tu mejor época del año viene en camino, trata de aprovechar todo lo que tienes y darte cuenta de que esto es lo que necesitas para tu propia evolución. Acepta tu fuerza y tu poder, no te descontroles en cuestiones alimenticias. Un regalo de un nuevo amor viene por tu cumpleaños, disfrútalo.

Escorpión

Estas atravesando momentos difíciles, pero es momento de reinventarse. No dejes de creer en ti y buscar crecer en todos los sentidos. No hay mal que dure cien años, resiste y mantén la calma. Respeta las jerarquías en el trabajo, pues si no lo haces te puedes meter en problemas.

Sagitario

Evita enojarte. Vienen cambios en el trabajo y a veces la gente nueva no es tan compatible contigo. No le des importancia a cosas que no lo tienen. Probablemente tendrás problemas en pareja por celos, trata de controlar todo, sal a caminar y entra en contacto con la naturaleza.

Capricornio

Viene un día con mucha estabilidad. Haz lo posible para mover las energías, visita amigos, sal de tu zona de comodidad, evita manejar la mala energía pues, en el trabajo vienen ajustes que podrían sacarte canas verdes. Un nuevo amor podría estar llegando a tu vida.

Acuario

Recuerda los mejores momentos de todo lo que hayas pasado y saca los rencores, los buenos recuerdos te darán energía positiva y te ayudarán a encontrar tu crecimiento espiritual.

Piscis

Estarás conociendo personas nuevas. Cruzas por etapas de prosperidad y abundancia, encuentra esos caminos que te lleven al desarrollo espiritual y no dejes que los problemas se apoderen de tus pensamientos. Evita los chismes en el hogar y concéntrate en el trabajo para que todo te salga bien.

