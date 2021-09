Movistar, FM Center y Fundación Habla suman nuevos aliados para continuar campaña contra el abuso infantil

Caracas, 20 de septiembre de 2021. Movistar, Circuito FM Center y la organización para la protección de la infancia Fundación Habla, renuevan su alianza incorporando a Te Contamos y Construyendo Futuros para sensibilizar a la sociedad sobre el abuso infantil en las plataformas sociales. El título de la campaña es “Para que no caigas en sus redes” y busca promover el uso seguro y responsable de las tecnologías, además el contenido ofrece herramientas para reconocer el grooming, cyberbulling y sexting, con el objetivo de frenar estas nuevas formas de acoso, que han aumentado en tiempos de confinamiento. Según la compañía informática, ESET Latinoamérica, los niños y adolescentes de entre 11 y 15 años son los más vulnerables de sufrir Grooming, una de las nuevas formas de abuso que los depredadores han desarrollado en el mundo digital. Está claro que los jóvenes son nativos digitales, que manejan con facilidad cualquier dispositivo, pero en su mayoría carece de aptitudes digitales y la capacidad crítica para medir la seguridad y la credibilidad del contenido y de las relaciones que pueden tener en línea. Inés Sandra Machado, directora de Asuntos Corporativos y Fundación Telefónica Movistar, considera que el abuso infantil es un problema de magnitud mundial que requiere de todas las voluntades para mitigarlo. “Como empresa proveedora de conectividad, debemos fomentar el uso responsable de la tecnología y las oportunidades que nos ofrece, sobre todo, en estos tiempos, en el que los niños crecen en un mundo digital e hiperconectado. Por eso, renovamos esta alianza con Fundación Habla y sumamos nuevos aliados, para unir fuerzas y continuar sensibilizando a la sociedad sobre las amenazas que corren los niños y jóvenes en el mundo virtual, impulsando, a través de nuestras diferentes plataformas, información de utilidad para promover la prevención y protección en todos los espacios en los que hace vida la infancia”, puntualizó. Fundación Habla es una organización sin fines de lucro con el objetivo de proteger a la niñez y de promover una cultura de prevención del acoso sexual y de todas las formas de abuso infantil, ofreciendo información y apoyo para canalizar las denuncias de casos ante las autoridades correspondientes. Su directora ejecutiva, Sofía Martínez-Campos afirma que la fundación ha identificado la necesidad de unir esfuerzos para desarrollar iniciativas de formación e información promoviendo la lucha contra las nuevas prácticas de abuso. “La protección a la infancia no sólo debe desarrollarse en los hogares, escuelas y lugares de esparcimiento, también debemos ocuparnos de las interacciones en el ciberespacio. Esta es una campaña que revela los riesgos y amenazas del uso de herramientas digitales, para la estabilidad y sano crecimiento de niños, niñas y adolescentes”. La campaña ejecutará múltiples acciones desde las distintas plataformas tecnológicas y de difusión que posee Movistar y FM Center, uno de los circuitos radiales más importante del país. “Esto es un compromiso que no se limita solamente a una maravillosa campaña, sino que va más allá, es una responsabilidad social de nuestro día a día. Tenemos un compromiso con la familia, Fm Center es Venezuela. Estamos en la obligación de sumarnos a la educación, a cultivar los valores y es la forma en que estamos convencidos que podemos proteger, robustecer y mejorar el cuidado de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, puntualizó César Javier González, vicepresidente de Producción circuito Am y Fm Center En esta oportunidad, la iniciativa contará con la participación de niños y jóvenes que prestarán su voz para transmitir el mensaje sobre la protección de la integridad física y emocional de los más jóvenes, y así generar mayor empatía, tanto en los infantes como en los adultos. Te Contamos, una productora que ayuda a impulsar proyectos sociales se sumó a la campaña y fue la encargada de la realización de estos micros. “En Te Contamos nos apasiona contar historias que transforman al mundo. Creemos con firmeza que todos podemos impactar de forma positiva en el colectivo cuando se trabaja con honestidad y creatividad. Para nosotros es maravilloso poder grabar una campaña que les da voz a niños, niñas y adolescentes; porque estamos colaborando en crear una red de prevención contra el acoso y abuso sexual y empoderando a nuestros chamos en los espacios virtuales donde hacen vida”, señaló Yolabel Díaz, directora de Te Contamos. También forma parte de la alianza la organización sin fines de lucro Construyendo Futuros, que brinda programas educativos y atención integral a comunidades vulnerables y de bajos recursos. Jennifer Belisario, directora general de Construyendo Futuros, destacó que la alianza “es una gran oportunidad de sumar esfuerzos en la prevención del abuso sexual infantil en las redes, una temática que poco se visibiliza, y cuyo riesgo e impacto negativo se incrementa. Por eso, Construyendo Futuros sueña con que los niños y jóvenes puedan disfrutar de los avances tecnológicos sin correr riesgos, y en empoderarlos en herramientas para la prevención del abuso sexual en cualquiera de las formas que se manifieste”. Este año, la campaña incluye, en una segunda etapa compuesta por talleres de formación y webinars digitales para conversar sobre temas relacionados al uso responsable de los medios digitales y a las nuevas formas de abuso como el cyberbullying y ciberacoso. Los interesados en conocer mayores detalles del ciclo de charlas disponibles a través de www.hablafundacion.org. El año pasado, gracias a la campaña de difusión, se enviaron más de 36 millones de mensajes de texto a nuestros clientes y se transmitieron más de 4 mil micros radiales en el circuito FM Center. En la iniciativa, también se sumaron más de 10 voluntarios del medio artístico, cultural, así como periodistas e influenciadores en redes sociales, quiénes fueron las voces que hicieron eco de la labor para multiplicar el mensaje a través de redes sociales. Además, también se realizó el webinar “Por una infancia libre de abuso”, que reunió a destacados expertos en el tema para abordar con más de 60 participantes, el problema del ciberacoso. Esta suma de voluntades, constituye un paso adelante en la concientización y protección de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier forma de violencia, especialmente el abuso sexual y las nuevas formas de abuso digital. Al proteger a los niños podemos inclinar la balanza hacia una experiencia digital segura y de mayor calidad.

Por: Arepa tecnologica

Autor: Arepa Tecnológica

Fecha de publicación: 2021-09-21 10:11:51

Fuente