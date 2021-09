UNET iniciará clases pero alumnos tendrán que pagar $4 por UC para cursar 7 semanas

La Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) iniciará clases en las próximas semanas gracias al aporte económico de sus mismos estudiantes, quienes tendrán que pagar 4$ por Unidad de Crédito (UC) para cursar 7 semanas ante los bajos salarios del personal docente y administrativo de dicha casa de estudios que además es pública, reportó TVV Noticias.

“Desde el sector estudiantil nosotros hemos logrado llegar a un acuerdo para dar un aporte, nosotros como voluntarios, y de esta manera portar a los profesores y así seguir con el desarrollo académico que es lo que queremos”, afirmó Daniel Fernández, secretario general del centro de estudiantes de ingeniería mecánica de la UNET.

Además explico que “se llegó a un acuerdo y hoy estamos inscribiéndonos en el segundo período del 2021-III, es un período de 7 semanas en el cual los estudiantes van a poder ver alrededor de tres materias y de igual manera se sigue en el 2021-I para materias largas”.

“Pudimos ver un aumento en la matrícula estudiantil, ya que por la misma crisis país, los estudiantes habían desistido a estudiar en universidades públicas. El aporte estudiantil ahorita está en 4 dólares por unidad de crédito y de igual manera el proyecto es autosustentable ya que se hizo una encuesta socioeconómica, y de esta manera se están becando o se están exonerando unidades curriculares para las personas que se les dificulte hacer el aporte”, concluyó Fernández.

Por su parte, en la UNET se apreció que centenares de estudiantes atendieron al llamado del plan de vacunación que se realiza en universidades del Táchira. Se espera que con el plan que realizan en esa casa de estudios, el 50% de la población estudiantil se encuentre inmunizada para el momento de inicio de clases, destacó la reportera Luz Dary Depablos.

Nuestro sueldo no nos recompensa, pero sabíamos que en Educación no nos haríamos ricos: Jefa de Zona Educativa



El pasado 17 de septiembre, la nueva jefa de la Zona Educativa en el estado Bolívar, Betsy Palma, envió un mensaje de felicitación al personal docente que se incorporó al año escolar 2021-2022 y aunque reconoció que el sueldo que perciben no recompensa la labor que hacen, justificó el hecho recalcando que la mayor riqueza, según ella, es la formación escolar de los niños.

“Son ustedes maestros y maestras que sabemos que nuestro sueldo no recompensa la labor que estamos haciendo, pero todos los que nos formamos en educación, sabíamos que en ese trabajo no íbamos a ser ricos y nuestra mayor riqueza es la formación escolar de los niños”, expresó Palma en rueda de prensa desde Ciudad Bolívar, donde también se oficializó su reciente designación, tras la visita a la entidad de la ministra de Educación, Yelitze Santaella.

Betsy Palma aseguró que se incorporó el personal docente y administrativo a las 1.341 escuelas activas en el estado Bolívar, aun cuando el proceso de vacunación para el sector educación no ha concluido en su totalidad y docentes denuncian que los planteles educativos no están en condiciones para recibirlos.