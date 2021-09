Valles del Tuy | Oposición realizó elecciones primarias en municipios Urdaneta y Cristóbal Rojas

1278874

Partidos de oposición pertenecientes al G4 celebraron elecciones primarias el sábado 18 y domingo 19 de septiembre en los municipios Urdaneta y Cristóbal Rojas, respectivamente, de los Valles del Tuy, estado Miranda, para escoger su candidato a la alcaldía en las elecciones regionales del 21 de noviembre.

En las dos parroquias del municipio Urdaneta -Cúa y Nueva Cúa- ganó la abanderada de Primero Justicia, Felicidad Villegas, al sumar un total de 621 votos, frente a 550 de Hernán López de Un Nuevo Tiempo (UNT).

En el marco de esta consulta, el precandidato a la alcaldía de Urdaneta, Raúl Landaeta, denunció que no lo dejaron participar. “El temor a contarse es grande, no es posible que aún los cogollos quieran decidir y no acepten los nuevos liderazgos”, dijo el 19 de septiembre.

Al día siguiente, la consulta se desarrolló en Cristóbal Rojas, donde Janer Sanabria, de la organización Fuerza Vecinal, resultó electo candidato unitario de la oposición con 1.537 votos, equivalentes al 38,57%.

Sanabria superó a los candidatos Pedro Vegas (Primero Justicia), quien logró 1.311 sufragios, y Kelly Paredes de Acción Democrática (AD), quien alcanzó 1.137 votos.

Minutos después de conocerse los resultados, Sanabria declaró que su candidatura es producto del contacto directo que realizó con todos los vecinos de las comunidades para quienes a su juicio representa una esperanza de transformación del municipio.

El dirigente político, Pedro Vegas, también se pronunció y, aunque denunció una serie de irregularidades que posiblemente influyeron en el resultado, ratificó que sigue a disposición de la unidad.

El candidato a la Gobernación de Miranda por Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, resaltó el trabajo mancomunado en Charallave y llamó a avanzar hacia adelante. «Estaba convencido de que íbamos a ganar las primarias. Por eso fue que no nos dejaron inscribir el sábado en Cua», agregó al referirse a las presuntas trabas que hicieron para evitar la postulación del candidato Raúl Landaeta.

Rosanna BattistelliGran Caracas