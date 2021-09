Adriana Azzi: Horóscopo del 22 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 22 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Deseos.

Número de suerte: 134

Ponte de acuerdo para que no haya malos entendidos. Ten calma y paciencia con quien vives. Hecho curioso en una universidad. Asiste a un teatro y recibes una solicitud. Debes considerar a los demás. Compra de materiales para un trabajo en tu casa. Celebraciones nocturnas.

Trabajo: No habrá grandes cambios en lo que estás haciendo. La rutina continúa. Algo con el control de un grupo.

Salud: Malestar en la espalda.

Amor: Tú estarás sensible y hogareño. Compras necesarias. Alguien que se muda y no te enteras. Pedirás ayuda.

Parejas: Trata de recuperar a esa persona especial. Una sorpresa amorosa te toma de sorpresa.

Solteros: Deja volar tus ideas. A mal tiempo buena cara. Solución con problemas domésticos.

Mujer: El amante perfecto acaba de llegar a tu vida no lo dejes escapar. Debes cumplir con una visita que ofreciste.

Hombre: Sé prudente y no desperdicies las nuevas oportunidades que te da la vida. Tendrás un toque de audacia en lo que haces.

Consejo: Pon fuerza en lo que haces.

Tauro

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 290

Te molestas por el documento que se pierde. Podrás lograr importantes desafíos. Vivirás unos días lleno de buenas energías por las cosas que debes terminar e iniciar. Cuidado con tu teléfono. Solucionas un problema doméstico. Algo con una computadora. Será puesto a prueba tu trabajo.

Trabajo: Demasiada presión puede ocasionar molestia con tu jefe o compañeros. Cobras un dinero.

Salud: Cuidado con la caída del cabello.

Amor: En esta semana te sentirás radiante ante otros. Molestias por una comida en un sitio oscuro.

Parejas: Harás compra de comida especial. Compra de medicamento que te cuesta mucho dinero.

Solteros: Debes mejorar tu postura en tu sitio de trabajo. Solicitas una tarjeta y te será aprobada con prontitud.

Mujer: No es el momento para mostrar quien eres. Evita discusiones con tus familiares. Compra de enseres.

Hombre: Serás el centro de atención en una reunión. Hecho curioso con una foto. Compra de ropa nueva.

Consejo: Sigue en tu lucha.

Géminis

Palabra CLAVE: Compartir.

Número de suerte: 299

Trata de entender a tu familia en especial a los adolescentes y personas adultas. No es momento de hacer cambios bruscos. Harás una carta a la oficina de gobierno pidiendo un material o solución a un problema. Cambios en tu vida por posiciones políticas. Gastos que debes controlar.

Salud: Debes descansar más.

Trabajo: Cuando tengas que evaluar el trabajo de otro se consciente el tiempo que les tomó hacer las cosas.

Amor: Amigos que se interesan por ti en especial por entrar en tu familia. Compra de regalo. Celebraciones.

Parejas: Nuevas relaciones que te traen conflictos en tu vida personal o con tu pareja. Pendiente con lo que dices.

Solteros: Estarás en una competencia. La victoria está contigo en lo que quieres o estás haciendo. Cambios positivos.

Mujer: Hecho curioso con una marca. Compra de ropa a crédito. Bríndale apoyo a hijos. Ponle más atención a tu trabajo.

Hombre: Cambios repentinos de unas personas de tu entorno. Compra de televisor. Disfrute en familia.

Consejo: Quien dijo miedo sigue adelante.

Cáncer

Palabra clave: Unión.

Número de suerte: 288

Sé paciente y no te enojes. No hieras los sentimientos de personas cercanas. Ve hacia adelante y concreta lo que tienes en mente. Esta semana te encuentras con amores del pasado que a ti si te traen recuerdos, pero a esa persona no. No tendrás tiempo libre por los inconvenientes.

Trabajo: Cuidado con el enamoramiento en tu sitio de trabajo. Evita estar en sitios oscuros. Nueva área de trabajo.

Salud: Hacer deporte.

Amor: No permitas que otros tomen las decisiones que tú debes hacer. Compra de ropa con tu pareja.

Parejas: Hombre que ayuda a niños adolescentes. Tu pareja quiere que le dé una respuesta ya.

Solteros: Intentarán poner límites a las personas que usted quiere. El rencor y la venganza no te ayudarán en nada.

Mujer: Días de mucho trabajo. Fiesta sorpresa en tu casa, pero no hables de más. Decisión importante.

Hombre: Los arreglos hogareños requieren de su tiempo. La familia con tu pareja necesita más de tu atención.

Consejo: Nuevos proyectos que debes aceptar.

Leo

Palabra clave: Atracción.

Número de suerte: 514

Esta será una semana para invertir un dinero. Si no expresas lo que sientes nunca esa persona sabrás cuánto te quieren. Embarazo en puerta no te sorprendas. Soluciones a problemas de tu entorno familiar. Comentarios de manera destructiva que no debes repetir. Te invitaran a una reunión.

Trabajo: Es tiempo de concretar lo que quieres. No te relaciones con personas recién conocidas en el negocio.

Salud: Huesos débiles.

Amor: El amor te sorprende de todas las maneras posibles. Lo bueno que aprende es que te sirva de lección.

Parejas: Necesitas tomar más vitaminas. Comer cualquier cosa no te hace bien, debes tener mas cuidado.

Solteros: Vivirás momentos apasionados. Controla la intensidad. Deja los celos no te ayudarán a nada.

Mujer: La responsabilidad te agobia, pero podrás hacer todo. Aprenda a escuchar deje la actitud de intransigente.

Hombre: Te sentirás apasionado y con ganas de vivir muchas aventuras. Cuidado con los riesgos que corres.

Consejo: Ten calma en momentos de crisis.

Virgo

Palabra clave: Compromiso.

Número de suerte: 277

Gozaras de un amor a pesar de la crisis. Parece mentira, pero harás compras navideñas en este mes por remates en una tienda. Te levantaras de buen humor por alegría con la familia. Te sentirás a gusto junto a un sobrino. Comadre o amiga que te invita de Chopin a un centro comercial muy conocido.

Trabajo: Superas algo en tu entorno laboral. Serás la clave del éxito donde estés. No te desanimes, todo llega y es tuyo.

Salud: Mejorando.

Amor: Cuidado al andar en la calle. Pendiente con lo que estás haciendo alguien te vigila. Respeta a tu pareja.

Parejas: Te ganas un premio. Es la hora de saber que van hacer con las personas que viven contigo. No hagas comentarios.

Solteros: Descansa y deja que todo evolucione como va. Deja las responsabilidades a quien le toca.

Mujer: Deja lo que te aburre acepta los desafíos. Encuentros románticos. Una persona que llega a tu vida.

Hombre: Debes reconciliarte con las personas que amas. Sé paciente y lograrás lo que quieres.

Consejo: Acepta los cambios.

Libra

Palabra clave: Decisión.

Número de suerte: 004

Luchas con grupo por algo en lo que crees. Hecho curioso con la letra de una canción. Solucionas un problema con vecinos. Tu espíritu de lucha está en su mejor momento. Te abres a nuevos rumbos. Alguien en la familia que está claro en lo que quieren en tu casa. Vences a un enemigo.

Trabajo: Compartes momentos sociales con tus compañeros. Invertir en compra de carro será una buena decisión.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Te enfrentas a una persona especial para ti. Festejaras un reencuentro con amigos. Ambiente agradable en sitio de montaña.

Parejas: Se fortalece los vínculos con la familia de tu pareja. Si sabes hablar con personas importante te trae buenos beneficios.

Solteros: Debes esperar hasta la próxima semana para hacer una inversión debes ver bien lo que firmas.

Mujer: Romanticismo. Trámites bancarios con florecimientos. Cambio de look. Malestar de cabeza.

Hombre: Actuaras inteligentemente para poder emitir opiniones. Pendiente de compañero que puede dañar tu imagen ante un grupo de trabajo.

Consejo: No pongas obstáculos en tu camino.

Escorpio

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 794

Reclamos a adolescentes por conductas incorrectas. Evita tener contacto con personas violentas. Estarás pendiente esta semana de la hora que llega un familiar. Enfrentarás a unos amigos para aclarar algo. Tomarás una decisión difícil. Te sentirás perdido sin la persona que quieres.

Trabajo: Te iras del actual empleo sin pensarlo. Todos te darán apoyo ya que será algo mejor y más cerca de donde vives.

Salud: Malestar en el cuello.

Amor: Consigues enamorarte de una persona recién conocida. Te invitaran a comer dulces en un sitio muy lujoso.

Parejas: Alegría y celebraciones por embarazo y boda en la familia. Hecho en edificio de color blanco.

Solteros: Decisiones importantes. Logras un empleo. Inicias estudios. Te será difícil replantear un negocio.

Mujer: Algo con compra y venta de artículos electrónicos. Sales libradas de una situación en el negocio.

Hombre: Se presenta una oportunidad para un proyecto por algo de una construcción de viviendas.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Sagitario

Palabra clave: Aventura.

Número de suerte: 021

Ten confianza en ti mismo. La paciencia es importante en lo que haces. Reuniones sociales importantes. Te cancelan un dinero. Nuevas consultas por teléfono o internet. Algo con un curso de técnico de reparación o una persona que te busca para eso. Reconciliación. Ganancias.

Trabajo: Pones mucha energía en los recursos que tienes para iniciar un nuevo negocio. Cuidado no hagas tantas cosas al mismo tiempo.

Salud: Te sentirás mejor.

Amor: Claridad en un romance con una persona que se viste muy formal. Alguien de tu familia que no te apoya en romance.

Parejas: Niños pendientes de lo que ofreciste. No escuches chismes. Alegrías por un nuevo empleo. Claridad en romance.

Solteros: Inicias estudios. Vacaciones y vas a un sitio romántico. Cambios de planes por hijos. Alguien se va de tu lado.

Mujer: Hermana (o) que está en Europa necesita de su familia. Tu pareja te presenta a alguien que te da desconfianza.

Hombre: Relaciones con personas del pasado. Sentirás mucha angustia por alguien que no llega todo bien, ten calma.

Consejo: Pendiente con la debilidad que sientes.

Capricornio

Palabra clave: Sociedad.

Número de suerte: 592

Cambios buenos en lo económico. Te plantean proyectos interesantes y que te conviene. Mejoras el malestar estomacal. Debes hacer dieta o mejorar tu forma de comer. Comida especial por celebraciones. Planes de matrimonio que te sorprendan. Oportunidades de ascenso. Nuevo negocio.

Trabajo: Se activan relaciones publicas en tu entorno. Todo lo que sucede es para tu bien. Cosas buenas llegan a tu vida en lo económico.

Salud: Sin novedad.

Amor: Estarás en la búsqueda de la claridad en lo que estás pasando. Debes atender más a tu pareja.

Parejas: Ten capacidad lógica en algo que está sucediendo. No esperes que tu pareja tome la iniciativa.

Solteros: Asistes a un cumpleaños de amigos o familiares especiales. Algo con una tradición familiar que debes cumplir.

Mujer: Tienes la necesidad de independizarte. Alegrías en un sitio donde hay mucho niño. Pondrás en orden unos papeles.

Hombre: Actúa con lógica ante los obstáculos los vencerás y logras tus objetivos. Alguien te toca la puerta por necesidad de comida.

Consejo: Ten pensamientos positivos.

Acuario

Palabra clave: Aprender.

Número de suerte: 671

Consigues documentos pendientes. Sabrás del quebranto de una mujer que te preocupa. Electrodomésticos que se dañan muy seguido. Estarás en una cola y será muy molesto. Problemas en el cobro de un cheque. Te esmeras por tu apariencia física. Cambio de residencia.

Trabajo: Feliz semana. Gastos en una fiesta. Logras cobrar un dinero. Se inician nuevas aventuras.

Salud: Pendiente los nervios.

Amor: Tu pareja te pedirá una explicación por algo que sucedió en una casa. Salida a caminar.

Parejas: Paseos y salidas en familia. Se afianza una pedida de matrimonio. La vida tiene cambios que no te gustan.

Solteros: No permitas que otros te manipulen enfrenta tus errores. Se inician nuevas aventuras.

Mujer: Un vecino que trata de provocarte no escuches ni discutas cuídate la salud. Reconciliaciones.

Hombre: Alguien conocido que te busca. Se concreta un proyecto. La prosperidad se activa.

Consejo: Cambios que debes aceptar.

Piscis

Palabra clave: Atracción.

Número de suerte: 224

Bendiciones ganancias. Hombre que busca apoyo en ti. Familiares que te ofrecen su ayuda. Cambios en tu forma de pensar. Respeta para que te respeten. Algo con un sobrino. Cuida tus ahorros por emergencias que se presentan. Tendencia a tener dinero pero que se gasta muy rápido.

Trabajo: Días ideales para tomar la decisión pendiente. No escuches a otros. Compañeros que esperan por ti.

Salud: Buena.

Amor: Disfrute con la familia de la persona amada. Invitación de esa persona especial donde hay mucho disfrute.

Parejas: Evolución y cambios favorables. Ayuda y colaboración de tu pareja. Deseas mudarte y estás en camino.

Solteros: Dinero que llega. Estarás toda una noche en un sitio espiritual. Algo con invitaciones.

Mujer: Amiga que aclara un malentendido. Ganancias. Personas conocidas que hacen un reconocimiento de tu trabajo.

Hombre: Persona querida que viene de lejos, te piden ayuda o alojamiento temporal. Ten claro hacia dónde vas.

Consejo: Conéctate con tu vida espiritual, escucha tu Jesucristo interno.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial