Ben Affleck confiesa la admiración que siente por Jennifer López

Por primera vez, desde que retomaron su romance, el actor estadounidense Ben Affleck decidió hablar sobre su relación con Jennifer López, de quien se separó hace casi 17 años.

El actor de 49 años de edad decidió hablar sobre su romance con JLo en una entrevista para Adweek. «Estoy asombrado por el efecto de Jennifer en el mundo. Ella ha inspirado a un grupo masivo de personas a sentir que tienen un asiento en la mesa en este país», dijo Affleck sobre la latina.

«Ese es un efecto que pocas personas a lo largo de la historia han tenido, uno que nunca conoceré y que solo puedo apoyar y admirar con respeto», añadió el actor haciendo referencia a la gran influencia que tiene la cantante y empresaria en las minorías en Estados Unidos.

El actor dedicó parte de la entrevista a elogiar a la cantante y actriz de 52 años de edad por ser un modelo a seguir para las mujeres latinas en la industria del entretenimiento.

«Todo lo que puedo decirles es que he visto de primera mano la diferencia que hace la representación porque he visto, una y otra y otra y otra vez, mujeres latinas acercarse a Jennifer y decirle que es un ejemplo como mujer fuerte y como mujer exitosa. Su participación en el mundo empresarial significa mucho para ellas», aseguró.

Affleck no es el único de la relación que se siente orgulloso, pues JLo también siente lo mismo por él. López, después de asistir al Festival de Cine de Venecia con el actor, donde hicieron su regreso a la alfombra roja, elogió a su novio en las redes sociales por su nueva película The Last Duel.

«Me lo pasé tan bien. Y estoy muy emocionada de que vean esta película», escribió JLo en sus redes sociales y agregó: «Es el primer guion que Matt (Damon) y Ben escriben junto con Nicole Holofcener desde Good Will Hunting. Y es asombrosa. La actuación de todo el elenco es fantástica».

Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación en abril de este año, poco después de que JLo se separara de su prometido Alex Rodríguez tras cuatro años de relación.

La pareja se comprometió en 2002, pero se separó en 2004 tras cancelar su boda. Este vez la relación parece ir bien, tanto que la actriz abandonó Miami y se mudó a California para estar cerca de Affleck.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial