Cinco alimentos que nunca deberías comer después de los 50

No vamos a mentir. Comer de manera saludable después de los 50 años significa un esfuerzo en dos frentes: aumentar el consumo de alimentos buenos para ti, como bayas, verduras de hoja verde, granos integrales y proteínas magras, y, al mismo tiempo, evitar los alimentos que obstruyen las arterias y te agrandan la cintura con tanta facilidad.

Cuando se trata de esto último, concéntrate menos en prohibir ciertos alimentos (¿quién no quiere de repente chocolate cuando se le dice que no lo coma nunca?) y más en que tu salud es más importante que el pico de azúcar o la saciedad instantánea que ofrecen. ¿Nuestro consejo? Solo dile que no —o al menos piénsalo mucho— a lo siguiente.

Pásalas por alto:

Papas Fritas

Los refrescos no son tu único enemigo. Los tés en botella, las bebidas de café sofisticadas y las limonadas “frescas”.

Pizza congelada

Papitas de bolsas y pasteles

Por: Reporte Confidencial