Decena de detenidos en tercer día de protestas antivacunas en Melbourne

La Policía australiana arrestó este miércoles a una decena de personas en Melbourne durante la tercera jornada consecutiva de tensas protestas antivacunas.

Las autoridades reforzaron desde la mañana su presencia en el centro de la segunda mayor ciudad del país. Melbourne está confinada desde agosto por un rebrote del virus de la COVID-19. Medida tomada tras la marcha violenta registrada el lunes y la detención en la víspera de unas 62 personas durante otra concentración.

Unas 300 personas se congregaron este miércoles alrededor del Santuario de la Memoria, en el centro de Melbourne, según las primeras estimaciones de las autoridades, frente a los miles que tomaron las calles a principios de semana, reseña EFE.

Desde primera hora la Policía actuó de manera preventiva contra grupos de participantes al proceder al arresto de las personas que no aportaban suficientes razones para justificar su presencia en las calles, recoge el canal público ABC.

Algunos de los manifestantes se resistieron a la detención y provocaron pequeños altercados con las autoridades, recoge el medio.

Police firing at protesters at the Shrine of Remembrance in Victoria. pic.twitter.com/rR51MzaCuW

Las marchas están convocadas, por tercer día consecutivo, por sindicatos de trabajadores de la construcción por la obligatoriedad de estar vacunados contra la COVID-19 para acceder a un puesto de trabajo en la industria.

No obstante, representantes del Sindicato de la Construcción, Forestal, Marítimo, Minería y Energía se defienden. Apuntan que son grupos de ultra-derecha infiltrados los responsables de los episodios de violencia.

Los disturbios el lunes entre la policía y los manifestantes motivaron el cierre durante dos semanas de las obras en Melbourne.

El primer ministro, Scott Morrison, quien asiste a la Asamblea General de la ONU, dijo «estar muy preocupado». Es un «comportamiento inaceptable» el exhibido en las protestas, señaló. Recordó que las medidas implementadas son efectivas para frenar la propagación del virus.

El estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, informó este miércoles de 628 nuevos casos. Anunció que comenzará a desconfinar progresivamente a finales de octubre cuando administre la pauta completa al 70 por ciento de su población

Flares lit at the Queen Vic Market as protesters march through. Police have made a barrier on both sides of Victoria Street. @9NewsMelb pic.twitter.com/2y2YjEyTHA

— Gillian Lantouris (@gillianlant) September 22, 2021