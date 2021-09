Exclusiva ND | Pablo Zambrano irá al Cicpc a las 9:00 am: «No sé qué pretenden, no he cometido delito»

El secretario general de Fetrasalud, Pablo Zambrano, dijo este martes que desconoce los motivos de su citación al Cicpc, órgano al cual acudirá a las 9:00 am de este miércoles para resolver su situación. «El que no la debe no la teme», dijo.

Temprano se conoció que ese cuerpo de investigación le citó tras una visita al hospital de niños JM de Los Ríos. Ante esto, ND consultó a Zambrano quien explicó que fueron a ese centro asistencial a entregar tapabocas, pero la subdirectora se portó algo grosera.

«Nosotros venimos realizando visitas a todos los centros. Eso es una actividad sindical, inclusive ayudamos mucho a nuestro sector y lo que estamos llevando como indumentaria es el tapaboca. Uno viene cumpliendo con la entrega de ella al personal sanitario. Ahí en el JM fuimos a la misma acción. Hubo un inconveniente para entrar, sin embargo eso se subsanó. Conversamos la subdirectora que se portó algo grosera con los trabajadores pero autorizó la entrada», relató el dirigente sindical.

Cuenta que hicieron un recorrido, entregaron los tapabocas y conversaron ya que el trabajo de ellos «es visibilizar la realidad de las instituciones» y «lamentándolo mucho, el JM tiene demasiados problemas: Tiene dos ascensores, uno funciona bien y el otro intermitente; la falta de insumos de todo tipo y la situación laboral».

«Posteriormente a esa visita, que por cierto llamaron a la Policía pero igualmente ellos conversaron con nosotros, terminamos nuestra visita y salimos, me dejaron una citación del Cicpc con uno de los voceros del sindicato del JM», añadió.

El también coordinador del Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase) señala que hay gente que ha estado pendiente de tal situación, la cual mañana «sabré cuál es, pero en mi caso no he cometido ningún delito para que me cite este órgano. No sé qué pretenderán quienes estén detrás de este tipo de acciones».

Pese a ello, dijo que desde los sindicatos no van a dejar de hacer lo que han hecho hasta ahora. «Hemos sido muy responsables con las denuncias que realizamos y lo hacemos precisamente para que las autoridades corrijan. Que ellos no lo hagan ya eso es otra cosa. Ahí se ve la ineficiencia que hay en el Ministerio de Salud el cual no envía recursos a los hospitales para los gastos de funcionamiento y mantenimiento», exclamó.

Por último hizo un llamado es a todos los trabajadores «a estar tranquilos y atentos ante esta situación que mañana me imagino quedará clara porque a las 9:00 am estaremos en el Cicpc de la Avenida Urdaneta porque el que no la debe no la teme».