Excompañero de LeBron James en los Lakers vinculado a Warriors y Heat

En este articulo estaremos viendo un excompañero de la estralla LeBron James en los Lakers vinculado a Warriors y Heat en la NBA.

Ahora estamos a menos de un mes antes de que comience la nueva temporada de la NBA, lo que significa que el campamento de entrenamiento está programado para comenzar en una semana. Varias escuadras todavía tienen puestos disponibles en la lista para la próxima campaña, lo que ha resultado en que el nombre del ex escolta de Los Angeles Lakers, Avery Bradley, esté vinculado a un par de equipos de los grandes mercados.

Tanto los Golden State Warriors como el Miami Heat han sido vinculados recientemente a una posible movida de Bradley, quien actualmente sigue siendo agente libre. Según el informante de la NBA Marc J. Spears de ESPN, Bradley trabajará con los Dubs esta semana, junto con otros dos excompañeros de equipo de LeBron James de los Lakers:

Los Warriors están entrenando a los guardias agentes libres Isaiah Thomas, Avery Bradley y al ex guerrero Quinn Cook, entre otros esta semana, dijeron las fuentes. A los guerreros les gustaría fichar a un hombre grande y 2 guardias para el campamento. Los entrenamientos incluirán juegos 5 contra 5 con un grupo diverso de agentes libres.

El lugar de Bradley con los Warriors no está garantizado. Se enfrentará a un nombre de alto perfil como Isaiah Thomas, así como a un ex jugador de Golden State en Quinn Cook.

El Miami Heat es otro equipo del que se rumorea que está interesado en Avery Bradley, pero en este punto, parece que un reencuentro no es inminente:

Según la fuente, Bradley estaba muy abierto a un regreso del Heat, pero Heat no estaba interesado en eso, en este momento.

Bradley firmó como agente libre con el Heat antes del inicio de la temporada anterior, pero Miami lo canjeó a los Houston Rockets unos meses después. No logró tener un impacto en el equipo, lo que probablemente es la razón por la que el Heat no está interesado en traer al ex base de los Lakers de regreso a Miami en este momento.

Bradley, de 30 años, formó parte del equipo que ganó el título de Los Angeles Lakers en 2020 (aunque no se unió a ellos en la burbuja). También es dos veces jugador de equipo All-Defensive.