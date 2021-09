Manifestantes de Miami solicitaron asilo para migrantes haitianos

Un gran grupo de manifestantes se reunió este miércoles, frente a la oficina de inmigración de Miami, para exigir asilo para los migrantes haitianos que logran tocar tierra estadounidense.

En el punto que bloquea la 7th Avenue, se reunieron varios ciudadanos para protestar contra la deportación masiva de migrantes haitianos por parte del gobierno de los Estados Unidos de una ciudad fronteriza de Texas.

Los manifestantes exigen a la administración de Biden que escuche las peticiones de asilo de los haitianos que han estado intentando ingresar al país estadounidense por Del Rio, Texas.

Una de las asistentes a la protesta, Marie Jacinthe dijo «Necesitan tratarnos como a un pueblo»; y agregó que «te tratan como a un perro (…) es muy, muy mala la forma en que nos tratan».

Este miércoles 22 de septiembre, una gran cantidad de haitianos fueron liberados en los Estados Unidos y admitidos en el proceso de solicitud de asilo; lo que socavó las declaraciones públicas del gobierno estadounidense de que los miles en el campo enfrentaban la expulsión inmediata.

Despite DHS @SecMayorkas warnings + deportations underway, Haitians from Del Rio bridge encampment are, indeed, being admitted into the asylum-requesting process.

We met this group at the San Antonio airport with immigration paperwork, on their way to New York …@WPLGLocal10 pic.twitter.com/GGZ5oA438I

— Glenna Milberg (@GlennaWPLG) September 22, 2021