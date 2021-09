MCM: Quienes se sentaron en México debemos dejar de llamarlos oposición

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseveró este martes que quienes se sentaron en México en la mesa de negociación con la administración de Nicolás Maduro “debemos dejar de llamarlos” opositores, en relación a la oposición que lidera Juan Guaidó.

“Maduro no hubiese podido presentarse en México si primero ese sector que se llama opositor no hubiese ido a esa farsa en México, es decir, esa sentada de la oposición con Jorge Rodríguez dio pie a que Maduro se atreviera a presentarse allí, que al final le salió el tiro por la culata, porque yo sí creo que el espectáculo de la Celac es algo dantesco que debilitó a López Obrador y fortaleció a Luis Almagro”, afirmó Machado en un video compartido por la cuenta Twitter de Vente Venezuela.

Para la dirigente opositora, a quienes señala como colaboradores “entregaron todo antes de sentarse, Maduro consiguió todo lo que buscaba y todo lo que quería salvo las sanciones que no se las van a quitar, todo lo que querían en torno a lo que podía dar ese sector que se llama opositor ya se lo dieron. Creo que el 21 de noviembre se caen todas las caretas”.

“Creo que nosotros como venezolanos tenemos la obligación de poner una línea clara, nítida y decir que quienes colaboren con la tiranía, con sus operaciones de buscar legitimidad y lavarse la cara, no son parte de las fuerzas democráticas, no son opositores, son parte del propio sistema, por la razón que sea, los presionan, los extorsionan, los chantajean, les dan dinero, o los amenazan, por la razón que sea. En este momento lo que se está jugando es la vida de Venezuela y de los venezolanos, y nosotros no podemos tolerar más sino tener una posición firme e inequívoca como la que tienes tú”, concluyó Machado.

Sujú: Fueron a bajarse los pantalones a México a una mesa donde Maduro no tiene nada que perder



Mientras que la directora del Instituto Casla, Tamara Sujú, repudió que la oposición que lidera Guaidó esté dialogando con la administración de Maduro. “Yo no sé que hacen en México negociando (oposición), ¿qué están negociando?, si igual Maduro va a llevar sus elecciones y ellos van a participar. Además fueron a México con presos políticos, es decir, fueron a bajarse los pantalones a México a una mesa donde Maduro no tiene nada que perder porque lo que hace ahí es reírse de ellos, reírse ganando tiempo, gozando un puyero (sic) porque en el mundo dicen que hay una mesa de diálogo, que tranquilizó a la comunidad internacional y puede haber algún tipo de salida con esa mesa, y va a llevar sus elecciones el 21 de noviembre, y van a legitimar al tirano y a sus instituciones que es lo peor de todo”.

“Creo que López Obrador y Nicolás Maduro pretendieron emboscar a varios presidentes, los emboscaron y por eso llegó de madrugada como las ratas porque así funcionan. Llegó a escondidas y se encontró con una pared de varios presidentes que lo pusieron en su sitio”, agregó.

En ese sentido, Sujú señaló que “además de eso hubo otros presidentes que no asistieron porque pretendía López Obrador destruir a la OEA en esta convención, y quien salió fortalecido en todo esto fue justamente la secretaría general de la OEA, el secretario general Luis Almagro, y salen fortalecidos los países democráticos que dijeron que ‘no’, y eso es importantísimo”.

