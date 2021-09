Troy Deeney revela cuántos mensajes racistas recibe a la semana

Troy Deeney, delantero del Birmingham City, ha desvelado que ha llegado a recibir entre 30 y 40 mensajes semanales con insultos racistas y ha instado al resto de futbolistas que denuncien esta serie de conductas.

«Una foto mía, de mi mujer o de mis hijos, la gente no tiene límite para odiar», aseguró Deeney, exjugador del Watford, en una entrevista con Sky Sports. «Entiendo que hay gente a la que le guste y a la que no. Puedes hablar de mi fútbol todo lo que quieras, pero lo que no entiendo es por qué tienes que hablar de mi color de piel o intentar hacerme de menos por ser negro».

«Hay como un chico dentro de mí (cuando recibo estos mensajes), que quiere romperlo todo, y hay otra parte de mí que simplemente se pone triste. Imagino que es la edad y el hecho de ser ya padre. Da igual, hay mucha gente que puede ir a internet y decir lo que quiera sin que haya repercusiones».

«Si yo respondiera de la misma manera que soy insultado, estaría todo el tiempo en la televisión, estaría en todas partes, tendría cientos de castigos, pero a ellos no les pasa nada», dijo Deeney.

El jugador instó a que los futbolistas denuncien este tipo de insultos, que se han intensificado en redes sociales en los últimos meses, para evitar que sigan ocurriendo y que las plataformas de redes sociales los permitan.

«Hay que romper barreras y entender que hablar sobre ello, con la policía o con tu agente, no significa que seas débil, solo significa que así puedes conseguir evitar que otra persona pase por el mismo sufrimiento que tú estás pasando».

800Noticias

Por: Reporte Confidencial