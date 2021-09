Adriana Azzi: Horóscopo del 23 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 23 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Plenitud

Número de suerte: 888

Te llega una visita y te sientes incómodo (a). Nuevos documentos. No discuta en la calle. Celebraciones. Alegrías. Piensas mucho lo que te ofrecen. Dinero que no te alcanza. No defiendas si no sabes. Estas luchando por algo que quieres. Un nuevo reino. Te regalan unos alimentos.

Trabajo: Alegrías por los cambios que vienen. Algo con un periódico que te llaman para una entrevista.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Buscas un equilibrio emocional. La estrella te acompaña. Luchas por lo que es tuyo.

Parejas: Recibes algo que es tuyo. Debes poner orden en tu casa no permitas que te quiten lo que es tuyo.

Solteros: Estabilidad emocional. Eliges a una persona para algo especial. Regalo que recibes de un rosario.

Mujer: Recibes algo que quieres en lo económico. Estabilidad sentimental. Ganancias.

Hombre: Vences obstáculos. Estas luchando por lo que quieres en la vida. Organízate. Necesitas descanso.

Consejo: Dedícate tiempo en ti.

Tauro

Palabra clave: Fluir.

Número de suerte: 454

Reposo necesario. Debes organizar lo que quieres para ti. Hombre de poder que te da la ayuda económica y te da una orientación acuérdate que más sabe el viejo por viejo. Mucha que hacer esta semana. Se activa el amor. Viajes de ida y vuelta. Cuidado con maletas. Recuerdos del pasado.

Trabajo: Te haces un ritual espiritual para atraer lo que quieres en lo laboral. Viaje por negocio.

Salud: Estrés.

Amor: Alguien te manda una tarjeta o correo pero que lo leas tu solo

Parejas: Pendiente con relación de terceros. Cambio de fecha para viaje. Debes tener cuidado con las mentiras.

Solteros: Viajes por carretera ya que debes hacer un trabajo. Solventas un problema económico. Debes estudiar más.

Mujer: Las ideas nuevas pero apresuradas no son buenas. Indecisiones. Estarás de reposo.

Hombre: Embarazo en puerta. Cuidado el pasado llega a tu vida, pero para nada bueno. Cuida lo que es tuyo.

Consejo: Nadie es imprescindible.

Géminis

Palabra clave: Prudencia.

Número de suerte: 844

Debes mantener la familia en armonía. Nuevo cambio de dirección. Estarás buscando estabilidad. Cuidado con las dudas no son buenas. Viaje a cuidad cercana con dinero guardado. Nuevas misiones. Remodelaciones. Victoria. Cambios. Alejamientos de personas negativas o envidiosas de lo tuyo.

Trabajo: Un nuevo empleo. Hombre o padre que te dan lo que necesitas para hacer las inversiones que quieres.

Salud: Dolencias en las piernas.

Amor: Debes tomar un poco de calma y no abandonar quien te quiere. Trata de organízate.

Parejas: Un nuevo camino. Recibes un pago pendiente. Mujer que te da apoyo. Hombre de poder económico que te da la mano

Solteros: Nuevas ideas religiosas. Buscas algo en tu casa importante y no lo consigues.

Mujer: Debes estar segura de las decisiones que tomas. Nuevas ideas. Cambio en lo laboral.

Hombre: Realiza cambio importante. No discutas con las personas que te quieren. Alegrías por una casa.

Consejo: Escucha consejo.

Cancer

Palabra clave: Música.

Número de suerte: 444

Te unes a un grupo por una lucha que crees. Tienes las herramientas para salir adelante. Harás las cosas ya no tendrás tiempo de dejarlas para después. Ritual con la luna. Después de una conversación tendrás que tener tiempo para decidir por algo. Esperas por unos movimientos.

Trabajo: Harás una pregunta a un jefe donde no te gusta lo que te responde. Será una semana decisiva.

Salud: Todo mejorando.

Amor: Una persona que te ayuda y pone en marcha algo que quiere. Tendrás las puertas abiertas. No pelees.

Parejas: Buenos horizonte se aparta lo negativo en tu vida. Alegrías con imagen pública. Nuevas oportunidades que debes evaluar.

Solteros: Pensaras una y otra vez las cosas. Hay deseos que no entiendes. Debes cambiar tu forma de hablar a seres querido.

Mujer: Necesitas descanso físico y mental. Tu pareja con éxito profesional. Fertilidad económica inesperada.

Hombre: Celebraciones y brindis. Incertidumbre. Sensación de inestabilidad que logras controlar.

Consejo: Superas los obstáculos.

Leo

Palabra clave: Plenitud.

Número de suerte: 455

Mujer esotérica que te ayuda en algo que estás viviendo. Unión familiar que te trae buenas nuevas. Indecisiones que debes aclarar. Escucha tu yo interior. Utiliza tu intuición y escúchala. Debes hablar claro con las personas que están a tu lado y escucharlos a ellos también.

Trabajo: Sientes que alguien que está contigo no es sincero. Te acercas a una persona mayor de la cual te habías distanciado.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Actividades financieras que te conviene. Nuevos negocios. Compra y venta muy activado en tu entorno.

Parejas: Se aclaran cláusula de contrato. Compra y venta de vehículos. Algo que te da buenos beneficios.

Solteros: Éxito evaluación productiva. Algo que hiciste lo cobras en este mes. Se afianza el cariño.

Mujer: Algo con una distribución de ganancias. Comunicación con tu pareja y se activa la parte sexual fertilidad.

Hombre: Nuevas propuestas y administración cambios en tu entorno. Familiar que te ofrece un negocio.

Consejo: Aprende de los errores no los vuelvas a cometer.

Virgo

Palabra clave: Armonía.

Número de suerte: 894

Agrias y celebraciones por logros o decisiones importantes. Persona joven que te da buenas ideas. Viaje pendiente. Éxito en esta semana. Buenos resultados en un negocio. Inicias una nueva etapa. Recibes un regalo de una piedra morada. No te enredes con personas desconocidas.

Trabajo: En el entorno se escuchara diferentes opiniones y flexibilidad de parte de los jefes. Caminos abiertos a otras cosas.

Salud: Recuperación buena.

Amor: Buscas adaptarte a cambios en tu vida inesperados. Regreso de un amor del pasado. Inicias cambios.

Parejas: Viajes de placer. Algo con una tienda con mucho color. Periodo de cambios.

Solteros: Sabrás de alguien que se aleja. Complaces a un adolescente que trae problemas. Cuidado con los sobre precios.

Mujer: Embarazo de una sobrina que te da felicidad. Llego el momento el tiempo de dios es perfecto. Alegrías y celebraciones en familia.

Hombre: Hecho con una construcción de una casa o edificio donde tú presencia algo importante.

Consejo: Aprende de lo bueno y lo malo de la vida.

Libra

Palabra clave: Dulce.

Número de suerte: 982

Finaliza una etapa e inicias otras. Podrás entrar a una etapa de soledad. Utiliza o escucha tu intuición. Deja la inseguridad. No te quedes detenido (a) en el tiempo. Nuevas energías en esta semana. Cuidado con la agresividad. Seguridad y confianza en lo que estás haciendo, logros.

Trabajo: Nuevas oportunidades y escucharas nuevas opiniones. Se concreta un negocio y firma de documentos.

Salud: Cuidado con cambios de clima.

Amor: Algo que no fue resuelto en el mes pasado se concreta en esta semana. Solo dios pídele a él.

Parejas: Concretas fechas de compromiso. Cuídate de amoríos ocultos. Evita fantasear. Imprevisto con recibos.

Solteros: No escatimes en gastos. Compra y venta de terrenos. No puedes obligar a la gente hay que unirse.

Mujer: Los derechos existen y tú los quieres. Realizaras viajes de distracción frente a la monotonía.

Hombre: Compra de un teléfono. Algo con un debate. Sensación de que todo está acelerado. La familia es más importante.

Consejo: La vida te da una oportunidad no la pierdas.

Escorpio

Palabra clave: Dedicación.

Número de suerte: 023

Mujer amiga muy acomodada que te ofrece algo nuevo. Logras algo con una empresa. Caminos abiertos con cambios positivos. Dejaras viejos hábitos. Alguien nuevo llega a tu vida. El carro nos indica que estarás en movimiento. Que lo que quieres se da. Viajes de ida y vuelta.

Trabajo: Es el momento de actuar. Sentirás que hay algo está estancado. Algo que llega a tus manos que favorece a tu vida.

Salud: Recuperación positiva buenas energías.

Amor: Sensación de vacío y soledad. Te mostraras antipático en una reunión. Se debe hacer las cosas correctamente.

Parejas: La confianza es importante con quien estas si no todo se derrumba. Hecho en un contrato.

Solteros: Sentirás que estas convencido de las cosas pero debes escuchar a los demás. Debes elegir entre dos personas.

Mujer: Amor del pasado que llega de nuevo a tu vida pero por azar. Controla tu carácter y no hables golpeado.

Hombre: Tendrás solvencia económica. Si no quieres hacer algo nadie te obliga. Relajación y concentración en sitio esotérico.

Consejo: La creatividad es importante.

Sagitario

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 975

No te detengas no permitas que otros manejen tu vida. Cambiaras la rutina de tu vida. Te pedirán un currículo. Firmas de documentos. Aclaras tus sentimientos. Buenos logros y resultados. Debes ver bien lo que quieres. Ten paciencia en lo que estás viviendo. Viaje que se activa.

Trabajo: Debes cuidar tus interese. Trabajaras con mística que será recompensado. Jefe que te da una sorpresa.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Cuidado con sociedades con personas muy querida ya que puede separarlos. Actividades con niños.

Parejas: Buen momento para invertir y llega un dinero de solicitud de préstamo o dinero que habías prestado que llega.

Solteros: Viajes de placer. Problema con la luz de tu vivienda. Viaje que debes tener cuidado.

Mujer: Se arreglan situaciones o se aclaran dudas por terceros. Ten seguridad en ti mismo ya que eso te ayuda para el futuro.

Hombre: Vas a la inauguración de sitio de comida con muchas alegrías. Compra y venta de mercancía.

Consejo: Ponle fuerza y energía en lo que quieres.

Capricornio

Palabra clave: Paz.

Número de suerte: 334

Aunque el dinero es justo tienes que darte un gustico querido (a) hazlo lo necesitas. Algo con un carro que debes cuidar bien. Alegrías con crédito que recibes no gastes de más. Personas que te apoyan. No te quedes atrás. No pierdas la tranquilidad en donde está. Ten calma y logras lo que quieres.

Trabajo: Cuidado no te esfuerces de más pide ayuda si lo necesitas en tu trabajo. Nuevas oportunidades.

Salud: Cambio de médico.

Amor: Muchas bendiciones con tu relación amorosa. Te darán una sorpresa agradable te demuestran cuanto te quieren.

Parejas: No discutas con tu pareja, respira y sonríe no vale la pena piensa bien las cosas.

Solteros: Buena semana para ti en lo laboral, un jefe reconoce tu trabajo y te recomienda.

Mujer: Cuídate de los chisme. Pendiente con las cuentas bancarias aunque lo has llevado bien no las descuides.

Hombre: Compartes con una persona que quieres mucho. Cambios. Alegrías con amigos que te extrañan.

Consejo: Deja el miedo, has el cambio aprovecha las oportunidades.

Acuario

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 008

Dedícate a trabajar en lo que quieres. La rueda de la fortuna esta de tu lado. Algo te da un cambio en lo económico. Personas que te decepcionan. Nuevas firmas. Dinero que llega. Matrimonios. Fiestas. Queridos estas cartas están muy positiva no pierdas las oportunidades.

Trabajo: Cambio de empleo. Llamadas importantes que debes atender. Dinero que guardas no gastes de más.

Salud: Realizar ejercicios.

Amor: Queridos cama caliente alegrías. Celebraciones cuidado con sustos de embarazo a cuidarse.

Parejas: Harás un viaje por un negocio y te ganas un dinero. Vences enemigos. Superas una crisis.

Solteros: Nuevos anuncios. Esta semana será muy positiva. Recibes alegrías y cambio en lo económico.

Mujer: Te sientes cansada haces demasiado. Nuevas ideas. Salidas nocturnas. Termina lo que inicies.

Hombre: Estarás muy deprimido por una perdida, vamos levántate deja eso no hay tiempo para llorar.

Consejo: La felicidad te la haces tú.

Piscis

Palabra clave: Razón.

Número de suerte: 773

Queridos muchos éxitos logros vences una situación. Dinero que te entregan por algo que te debían. Nuevos negocios. La prosperidad llega a tu casa. Bendiciones. Algo con un Ángel que debes atender. Te alejas de una persona negativa. Algo con conferencia. Cansancio o estrés cuídate.

Trabajo: Cuidado con un proyecto que tienes que presentar, pendiente con los detalles. Jefe que espera algo.

Salud: Sales de reposo y mantén el equilibrio

Amor: Tienes la suerte que en tu casa te quieren y te esperan, el amor es importante.

Parejas: Las conversaciones con tu pareja se ponen al día, aprovecha el momento y disfruta.

Solteros: Llamadas importantes que debes atender. Amigos que van a tu casa con buenas noticias.

Mujer: Hombre que te busca por un empleo o negocio. No dejes pasar las cosas nuevas, hay que probar.

Hombre: Buenas nuevas por cambio. Sácale provecho a los momentos importante con tu familia ellos te necesitan.

Consejo: Sigue tu camino, ten humildad no olvides de dónde vienes.

Noticias al Día y a la Hora