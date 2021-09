Allegados de Gabby Petito describen su relación con Brian como «tóxica»

Allegados de la familia han revelado nuevos detalles de la relación de Gabby Petito con Brian Laundrie, a quien catalogaron como controlador y «tóxico».

Han salido a la luz muchos detalles perturbadores acerca de la relación que mantenía la pareja que planificó un romántico viaje por carretera, el cual iniciaron en julio pasado y terminó a finales de agosto cuando Gabby, la joven youtuber de 22 años, fue asesinada.

Petito primero fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre por sus padres; sin embargo, su prometido Brian Laundrie regresó a Florida sin Gabby el 1 de septiembre, conduciendo la van

en la que se supone se encontraban viajando por diferentes estados del país estadounidense.

Una amiga de Gabby aseguró que Brian era «manipulador», que la «controlaba» y «apartaba», mientras que los investigadores del caso documentaron varios incidentes de violencia.

El pasado martes, los agentes del FBI confirmaron que los restos hallados el domingo 19 de septiembre son los de Gabby Petito, y que además había sido asesinada, según los resultados de la autopsia.

Mientras va pasando el tiempo los conocidos de la familia y algunos testigos han aportado información detallada sobre la relación de los jóvenes que se conocieron desde la escuela secundaria y tenían planes de boda.

TESTIMONIOS DE LA POLICÍA QUE ACUDIÓ AL ALTERCADO ENTRE LA PAREJA

Una guardabosques del Parque Nacional Arches, Melissa Hulls, respondió al altercado del 12 de agosto en Utah, que ocurrió entre Petito y Laundrie; y dijo a los medios locales que ella le había advertido a Gabby que su relación tenía los indicios de ser «tóxica».

«Le pregunté si era feliz en su relación con él, y básicamente le dije que era una oportunidad para encontrar otro camino para hacer un cambio en su vida», añadió Hulls.

«Tenía mucha ansiedad por estar lejos de él, honestamente pensé que si algo iba a cambiar sería después de que regresaran a Florida», comentó.

Según el informe de la policía, Laundrie se quedó en un hotel esa noche, mientras que Petito se quedó con la camioneta.

«Pensamos que estábamos tomando la decisión correcta cuando los dejamos», aseguró Hulls.

Por una llamada de un testigo que vio a la pareja discutiendo cerca de Parque Nacional Arches; la policía pudo saber que Brian había abofeteado a Gabby durante una discusión que tuvieron cerca del Parque Nacional Arches el 12 de septiembre.

BRIAN PARECÍA SER UNA PERSONA CON MUCHOS PROBLEMAS

El novio de Gabby había sufrido de celos y problemas de control anteriormente, y también había experimentado «episodios» en los que escuchaba voces y no podía dormir, según relató una amiga de Petito.

Por otro lado, Rose Davis, de 21 años, proveniente de Sarasota, describió a Laundrie como un novio «controlador y manipulador»; en un incidente que robó la identificación de Petito para que no pudiera ir a bares.

«Tiene estos problemas de celos, lucha con lo que Gabby llamó estos ‘episodios’, donde escuchaba cosas y oía voces y no dormía», agregó.

«Gaby tuvo que quedarse en mi casa un montón de veces por que solo necesitaba un respiro y no quería ir a casa con él».

Davis detalló que «solía considerar a Laundrie como un amigo», después de pasar tiempo con la pareja, pero consideró que Brian estaba celoso de su relación.

También dijo que Ella y Gabby compartirían ubicaciones en sus iPhones para mantenerse a salvo «en caso de que nos perdiéramos»; pero Laundrie hizo que Petito dejara de compartirla una vez que se enteró.

«Tenía esta compostura como chico dulce, agradable y cariñoso. Pero se nota que está un poco fuera de lugar, un poco raro. Por ejemplo, él instalaba nuestras hamacas cuando íbamos a la playa, pero no se sentaba con nosotros, lo cual me pareció extraño», narró.

«Brian tiene un problema de celos. Soy su única amiga en Florida que yo sepa y eso no es porque ella no pueda hacer amigos, él simplemente no quería que ella tuviera amigos», aseguró Davis.

El amigo de Gabby agregó que la pareja se involucraba progresivamente en «más y más discusiones».

A Brian «siempre le preocupaba que ella lo dejara. Era una cosa constante tratar de hacer que dejáramos de pasar el rato. Todo lo que ella hizo, siento que él pensaba que estaba mal», expresó.

Por otro lado, también informó ante los medios que había hablado por última vez con Petito a principios de agosto; cuando planearon reunirse en el Parque Nacional Yellowstone en Wyoming para el cumpleaños de Davis, que sería el 29 de agosto.

Davis señaló que había solicitado ausentarse del trabajo esos días, pero nunca se fue después de no tener noticias de Gabby.

GABBY PETITO DIJO QUE SUFRÍA DE TOC

Cuando la pareja fue sorprendida en Utah por su discusión, una cámara corporal del policía que acudió a la escena grabó las declaraciones de ambos.

«Hemos estado peleando esta mañana. Algunos problemas personales», dice Gabby, y luego agrega que sufre de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) que afecta su comportamiento.

Sin embargo, Brian dice en el metraje que la pareja se metió una pequeña pelea que comenzó cuando él se subió a la camioneta con los pies sucios; y dijo que no quería presentar un cargo de violencia doméstica contra Petito, quien los oficiales decidieron que era la agresora, en ese momento.

En las imágenes se ve que Laundrie tiene rasguños en la cara y el brazo, que según le comentó al oficial fueron causados por Petito, quien estaba tratando de sacarle las llaves de la camioneta y lo golpeó con su teléfono.

Cuando un oficial le pregunta a Petito si su novio la golpeó, ella respondió «supongo» y señaló su barbilla.

Brian admite que la «empujó» durante la disputa. «No voy a presentar nada porque ella es mi prometida y la amo. Fue solo una pelea. Lamento que haya tenido que volverse tan público», manifestó.

En el video, también se escucha a Gabby cuando le hace saber al oficial que acaba de dejar su trabajo para viajar por todo el país «y estoy tratando de iniciar un blog, un blog de viajes, así que he estado construyendo mi sitio web».

«He estado muy estresada, y él no cree realmente que pueda hacer nada de eso, así que eso ha sido como, es como un bajón», opinó.

Finalmente, la policía de Moab (Utah) no presentó cargos, pero separó a la pareja por esa noche: Laundrie se registró en un motel y Petito se quedó con la camioneta, según reseñó Infobae.

“Al parecer, este incidente se clasificó con mayor precisión como una ‘ruptura’ de salud mental/emocional que como una agresión doméstica”, escribió un agente en el informe publicado por Fox News.