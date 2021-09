Colombia Piedad Córdoba arremetió contra Álvaro Uribe y lo calificó de «traqueto»

La exsenadora Piedad Córdoba, quien recientemente oficializó su unión al Pacto Histórico, se refirió al expresidente Álvaro Uribe y a algunos episodios de su vida durante ese gobierno.

En una entrevista con el personaje de ‘Juanpis González’, creado por el humorista Alejandro Riaño, Córdoba arremetió contra el exsenador e incluso lo responsabilizó de la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria, conocidas como Convivir.

El humorista le pidió una explicación a la exsenadora del porqué tildó al expresidente de mafioso y paramilitar, a lo que Piedad Córdoba respondió: “Traqueto, todas sus relaciones han sido con todo ese tipo de personajes y en esa época que fue muy dura (…) un juez obliga al Estado colombiano a que me indemnice y me pida perdón, porque la estructura de la campaña que organizó Uribe contra mí fue tan impresionante, que yo cuando leí el fallo se me salieron las lágrimas”, dijo.

Asimismo, reveló que a pesar de ser opositora a su gobierno, nunca deseó que lo mataran, y reveló que desde el inició denunció la creación de las Convivir.

“Es que uno en la vida no solamente es decir ahí están los hechos. Yo denuncié las Convivir ante la Corte Constitucional cuando salieron, y le dije a la corte esto es una forma de paramilitarismo y de aquí va a salir el paramilitarismo. Y el presidente en ese momento que era Ernesto Samper me dijo: deja de joder a Uribe”, contó Córdoba.

Por otro lado, se refirió a su unión al Pacto Histórico. «Un grupo de liberales muy importante se va conmigo al Pacto Histórico, vamos a engrosar la propuesta», explicó.

Esto dijo Piedad Córdoba en entrevista con Juanpis González

Agmeth Escaf se unió al Pacto Histórico de Gustavo Petro y se lanzará al Congreso https://t.co/Awkt6b3XwI — Minuto30.com (@minuto30com) September 22, 2021

Para leer más noticias de Política, haga clic Aquí