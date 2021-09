¿Cómo es la ruta Margarita

1280240

Margarita.- La ruta Margarita-Los Roques comprende unas 250 millas náuticas. En kilómetros sería un estimado de 402; 70 menos si decides salir de la isla por ferry para viajar por tierra usando la troncal 9, que pasa por el estado Anzoátegui al oriente de Venezuela.

Si navegas es un viaje que puedes realizar hasta en 24 horas, pero habitantes del estado Nueva Esparta calculan que puedes demorar hasta 30 horas. Eso depende del tipo de embarcación y de la velocidad con que se navegue. Por ejemplo, los peñeros como el Don Rafa Junior lo hacen a 15 o 18 nudos, unos 33 kilómetros por hora.

Pero, ¿cómo es la ruta? Es una navegación tranquila, aseguró el secretario de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela (Onsa), vicecomodoro Luis Inciarte, en una rueda de prensa ofrecida este 21 de septiembre a propósito del siniestro de la embarcación Don Rafa Junior, en la que iban 23 personas a bordo desde Nueva Esparta.

“Es una navegación normal para nuestras aguas (venezolanas), no hay una protección especial, porque es un espacio abierto. No son áreas de navegación peligrosa y en embarcaciones de pesca es maravillosa”, precisó. De hecho, añade, la embarcación Don Rafa Junior se accidentó por un motivo mecánico y no por una causa marítima. El bote salió el 18 de septiembre y debió llegar el 19 a Los Roques.

Es una navegación directa y clara. En el medio están las islas La Blanquilla y La Orchila, que forman parte de las Dependencias Federales de Venezuela. Las embarcaciones que salen desde Nueva Esparta entran por la zona sureste del archipiélago: por la Boca de Sebastopol. Inciarte indicó que es una ruta habitual para los habitantes de Nueva Esparta y Los Roques.

Es así porque, agregó, cuando comenzó el asentamiento en Los Roques los primeros pobladores eran habitantes de la isla de Margarita. Por eso es habitual que los pescadores de ambas islas viajen con frecuencia: algunos lo hacen para visitar a sus familiares y otros de manera comercial.

Solo para la pesca

Lancheros de Margarita consultados por El Pitazo explicaron que la ruta Nueva Esparta-Los Roques solo está permitida para la actividad pesquera. El zarpe con fines recreacionales no está permitido aunque se trata de una ruta en la que se puede navegar de manera comercial.

Por ello, para llegar a Los Roques se debe tomar un avión o una lancha que tenga los permisos del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea). “Es una ruta que se puede hacer desde Margarita, pero el Inea no las autoriza con frecuencia. Es una ruta pesquera”, reiteró Juan, como prefirió identificarse el pescador para evitar confrontaciones con las autoridades marítimas de la isla.

Juan menciona que es común que los lancheros de Margarita también salgan a Los Roques a buscar pescado rojo: pargo, catalana o gallito, que suele pescarse en esta temporada. Pero también viajan a mediados de octubre cuando se permite la pesca de langosta y otras especies de pescados que también exportan.

Jesymar AñezOriente