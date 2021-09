Cómo quitar pelusas de la ropa

Por suerte, hoy día hay en el mercado una gran variedad de quitapelusas eléctricos y rodillos para eliminarlas, así como bolas, piedras y maquinillas. Del mismo modo, existen muchos trucos caseros para quitarlas y evitar que salgan. En cualquier caso, si quieres que tu ropa siempre luzca perfecta y sin pelusas ni bolitas, te contamos cómo a continuación.

Trucos para que no se peguen las pelusas

Puesto que sabemos lo incómodo y molesto que resulta ver como nuestras prendas favoritas se van llenando de pelusas y bolitas, te ofrecemos los siguientes consejos para evitarlas y conseguir que tu ropa luzca como el primer día:

Si una de las causas de que tu ropa de lana se llene de pelos es tu mascota, te recomendamos que mantengas una limpieza cotidiana más concienzuda que si no tienes animales. Es inevitable que siempre haya pelos por todas partes. Aspirar alfombras, sillones, sofás, sillas y camas es una tarea fundamental cuando tienes mascotas en casa.

es una tarea fundamental cuando tienes mascotas en casa. A la hora de poner la lavadora, separa la ropa de vestir de las prendas más conflictivas y que sepas que dejan hilos o sueltan pelusas como toallas, albornoces, sábanas de franela y batas. Una buena idea es sacudir la ropa bien después de quitártela y antes de meterla en la lavadora para eliminar cualquier resto pegado en las prendas.

y que sepas que dejan hilos o sueltan pelusas como toallas, albornoces, sábanas de franela y batas. Una buena idea es sacudir la ropa bien después de quitártela y antes de meterla en la lavadora para eliminar cualquier resto pegado en las prendas. No es necesario que laves la ropa si no está realmente sucia, basta con que utilices un vaporizador de prendas para limpiarla y refrescarla antes de volver a guardarla en tu armario.

antes de volver a guardarla en tu armario. Otra buena idea es utilizar un detergente específico para prendas delicadas, como ropa de lana, material de poliéster o puntos gruesos, pues son los que tienen más tendencia a dejar pelusas.

como ropa de lana, material de poliéster o puntos gruesos, pues son los que tienen más tendencia a dejar pelusas. Asegúrate de que no lavas la ropa con pañuelos o servilletas de papel dentro de los bolsillos, o de lo contrario sus restos se quedarán pegados a tu ropa.

de papel dentro de los bolsillos, o de lo contrario sus restos se quedarán pegados a tu ropa. Algunas lavadoras incluyen un programa especial para evitar las bolitas y pelusas, si es tu caso utilízalo, y lava siempre a mano las prendas más delicadas y que lo indique así en su etiqueta.

y que lo indique así en su etiqueta. Mantén limpias tanto la lavadora como la secadora y no te olvides de las puertas, pues se va acumulando todo tipo de hilos, pelos y pelusas que irán pegándose en tu ropa inevitablemente lavado tras lavado.

y no te olvides de las puertas, pues se va acumulando todo tipo de hilos, pelos y pelusas que irán pegándose en tu ropa inevitablemente lavado tras lavado. Dale la vuelta a la ropa antes de lavarla para que el desgaste no se note tanto por la parte exterior y separa la ropa de color oscuro de la de color claro, ya que la ropa negra tiende a desprender más pelusa.

Cómo quitar las pelusas de la ropa oscura

Las pelusas y bolitas no son nada estéticas, pero, si la ropa es oscura, será todavía más difícil poder disimularlas. Los quitapelusas eléctricos o los rodillos es este caso también serían buenos aliados, aunque también puedes utilizar objetos y productos que tengas en casa como cinta adhesiva, velcro o un estropajo. En el caso de la cinta adhesiva debes tener cuidado, hay telas muy delicadas como el terciopelo, el ante o la lana que podrían estropearse.

De igual forma, todos los consejos anteriores también son útiles a la hora de lavar las prendas negras y evitar que salgan manchadas de pelusas blancas. Lava la ropa oscura con ropa de las mismas tonalidades y mejor que le des la vuelta antes de introducirla en la lavadora. Además, si puedes evitarlo, no utilices la secadora pues genera la aparición de bolas y pelusas. Sin embargo, si cuelgas las prendas oscuras en el exterior, el propio viento eliminará las fibras sueltas que contenga y se reducirá la aparición de pelusas o bolitas.

Si después de todos estos consejos, por el propio uso y desgaste de las prendas es inevitable que salgan las fatídicas bolitas no debes preocuparte más de la cuenta. Hay muy buenos quitapelusas eléctricos que podrás utilizar sobre ropa de lana, de algodón, material poliéster o cualquier prenda que precise de su utilización.Hay ocasiones en que las pelusas pueden aparecer al poco tiempo de adquirir la prenda si no seguimos las indicaciones de lavado, secado y planchado de las etiquetas. No pienses que es ninguna broma; si tienes en cuenta la forma en la que debes tratar cada prenda, tardará más tiempo en estropearse y en aparecer las molestas pelusas.

Por último, otro objeto que puedes utilizar es una piedra pómez. Asegúrate de que esté limpia, húmeda y sé cuidadoso al pasarla, sobre todo en la ropa de lana y otros materiales delicados. Intenta tener a mano siempre un rodillo quitapelusas por si acaso, son muy efectivos y rápidos de utilizar para cuando no tienes mucho tiempo.

Recuerda que un buen cuidado es el mejor remedio casero para evitar que tus prendas se deterioren. Y eso es todo, esperamos haberte servido de ayuda con este post en tu labor de quitar pelusas de la ropa.

El Español

Por: Reporte Confidencial