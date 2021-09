Directiva de la AN 2015 en desacuerdo con el control de Monómeros

Directivos de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 -de mayoría opositora- enviaron una carta al presidente colombiano, Iván Duque, manifestando desacuerdo con la medida de control sobre Monómeros, acordada por la Superintendencia de Sociedades.

La carta la divulgó en las redes sociales el periodista Vladimir Villegas.

Es de destacar que el comunicado no fue firmado por los parlamentarios Juan Guaidó y Carlos Berrizbeitia, quienes fungen de presidente y segundo vicepresidente de referida directiva. Las razones no se explican, si era que no pudieron firmarla o no la avalan.

Juan Pablo Guanipa(PJ), Nora Bracho(UNT), Piero Maroun (AD) y Alfonso Marquina (PJ) firman la misiva en la cual expresan que «no podemos ocultar nuestra preocupación por los efectos nocivos, derivados de la resolución de control emitida por la Superintendencia».

Afirman que Monómeros Colombo Venezolanos necesita la compañía de los gobiernos colombiano y estadounidense pero también de la AN, para seguir consolidado su gestión. «Este acompañamiento no puede traducirse apenas en un sometimiento a control que socave la autonomía de la empresa y produzca pánico financiero entre sus proveedores y acreedores».

Por lo tanto, proponen que «se conforme una mesa de acompañamiento a la gestión de la empresa; incluso con algunos indicadores de desempeño a concertar».

