El ruleteo hospitalario en el estado Bolívar: una situación alarmante

Una madre llevó a su hijo de ocho años desde Puerto Ordaz al Hospital Guaiparo, y le dijeron que no había pediatra. Pacientes entran y salen de los centros hospitalarios en el estado Bolívar en busca de atención médica. Algunos corren con suerte, otros mueren en el intento.

Por otro lado, uno de los casos más alarmantes que ocurrió en un centro de salud fue el de un niño de ocho años, quien tenía en medio de la tráquea una moneda.

Sandra Barrera, su mamá, así como estaba con ropa de casa y en cholas, salió corriendo a un Centro Diagnóstico Integral (CDI) y llegando al sitio no encontró otra respuesta: «Ese caso lo atienden en clínicas privadas. Aquí no podemos hacer nada».

Por otro lado, ese mismo día su progenitora llegó con el niño al Guaiparo. «Allí me dijeron los médicos que no lo podían atender porque en ese centro no había por lo menos esa noche un gastroenterólogo», dijo.

Aún con el cansancio a cuestas y con el mal sabor que le dejó el ruleteo por varios puestos asistenciales no de uno, sino de dos, Barrera sacó a su hijo sano y salvo del hospital Guaiparo.

Otro caso de ruleteo hospitalario

Otro de los casos fue el de Olismar Pinto, embarazada de 20 años de edad, con 40 semanas de gestación, denunció el pasado 9 de septiembre que en el Hospital Uyapar se le negó el ingreso y la atención al parto por cesárea.

En esa ocasión la paciente tuvo que esperar con dolores de parto por una cesárea de emergencia y en ese tiempo fue ruleteada entre el hospital de Guaiparo y Uyapar.

Feliciano Reyna, presidente de la organización de Acción Solidaria, dijo que los casos de ruleteo hospitalario son muestra de una violación al derecho a la salud, como parte del derecho a la vida pues en varios casos las víctimas de esta irregularidad mueren por no haber tenido una oportuna atención.

El 60 % de los ruleteos se debe al mal funcionamiento de los hospitales

Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermeras del municipio Caroní, estado Bolívar, explicó que a su juicio los ruleteos ocurren porque en los centros de salud no hay espacio suficiente para atender a los pacientes por hospitalización, ni mucho menos insumos médicos.

Además la especialista aseveró que en los hospitales hay profesionales de la salud que no asisten a sus puestos de trabajo debido al bajo sueldo.

Asimismo, manifestó que el 60 % de los ruleteos que ocurren en los hospitales centinelas se debe al mal funcionamiento de estos centros de salud.