España | “No te puedo ni ver”

Kiko Hernández se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de ‘Sálvame’. El pasado miércoles 22 de septiembre no pudo evitar estallar como nunca contra Terelu Campos. Recordemos que a la colaboradora no le sentó nada bien que el pasado martes tanto él como Jorge Javier Vázquez fueran a visitarla al plató de ‘Secret Story’.

Es más, Terelu Campos se negó en rotundo a tener cualquier tipo de conversación con Kiko Hernández. Tan solo 24 horas después, el colaborador de ‘Sálvame’ estalló: “Yo no la vi superada. Que en un cuerpecito tan pequeño haya tanto clasismo, sea tan déspota, tan digna para lo que quiere y para lo que le interesa… ¡Estoy de ti hasta aquí!”.

Mirando fijamente a cámara, Kiko Hernández fue más allá: “Estoy de lamer traseros que ponen las Campos hasta aquí. ¡Ya no puedo más!”. De esta manera, confirmaba que no sabía que Terelu Campos se encontraba en el plató de ‘Secret Story’ y que le había sentado muy mal su reacción: “No sé cómo actuar. Te he pedido disculpas, te he pedido perdón, he dicho que no me iba a meter con tu hija, estoy bien con tu madre, he hecho las paces con Carmen Borrego…”

Kiko Hernández, como nunca lo habíamos visto: «Terelu, no te trago ni a ti ni a tu hija» https://t.co/5HL0xTo1r4 — Telecinco (@telecincoes) September 22, 2021

Después de enumerar estas acciones, el colaborador de ‘Sálvame’ hizo estas cuestiones: “¿Qué más quieres? ¿Qué vaya a tu casa y te lama el trasero?”. La tensa situación iba creciendo, hasta tal punto que Kiko Hernández estalló como nunca contra la hija mayor de su amiga María Teresa Campos.

“¿Pero tú de qué vas, que me tienen que echar a mí de un plató si no he hecho absolutamente nada malo ahora?”, cuestionó. Es entonces cuando compartió, con sus compañeros y espectadores, la conclusión a la que había llegado: “¿Te jode que esté bien con tu madre y tu hermana? ¡Pues es lo que hay!”.

En ese preciso instante llegó la confesión con la que consiguió dejar a todos sin palabras: “Que no te trago ni a ti ni a tu hija, también es lo que hay”. Kiko Hernández quiso sentenciar su mensaje de una manera de lo más contundente: “Se acabó. No la puedo ni ver”. ¿Cuál será la reacción de Terelu Campos? Y, sobre todo, ¿qué dirá María Teresa Campos tras las palabras de su amigo en ‘Sálvame’?