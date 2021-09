Especialista piden que se agreguen 30 emojis de órganos humanos

Recientemente se dio a conocer una propuesta de emojis médicos de un artículo publicado en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA). El doctor Shuhan He del Departamento de Medicina de Emergencia del Hospital General de Massachusetts, y sus coautores, invitan a que se agreguen más emojis al estándar Unicode que puedan usar en contextos médicos.

Cabe aclarar, que el set de codificación de caracteres universal utiliza símbolos de chats en los teclados de todos los dispositivos móviles.

He hizo una invitación a que más profesionales de la salud se unan a apoyar la propuesta. “Si no podemos comunicarnos, entonces no podemos ser buenos médicos.” Argumento profesional de la salud.

LOS CHATS NO COMPRENDEN TÉRMINOS MÉDICOS PERO SÍ EMOJIS

Esta fue una de las afirmaciones que destacó el doctor He en la JAMA; a la vez que destacó “prácticas de telemedicina adaptan el lenguaje medico al uso de emojis para ayudar a los pacientes a que comprendan de una mejor forma sus condiciones y respectivas instrucciones”.

“Los emojis para tratar con pacientes trasciende lenguajes diferentes, condiciones que les impidan la comunicación no comprendan los términos médicos una forma de comunicación de apuntar y tocar y podría facilitar decisiones clínicas importantes”, dice el doctor He.

Por ahora, no hay pronunciamiento oficial de grandes empresas de mensajerías (Microsoft, Apple, Adobe, IBM, Oracle, SAP y Yahoo!); respecto a esta propuesta de emojis médicos junto a instituciones como la Universidad de Berkeley y un grupo extenso de profesionales.