Libro: LA LECCIÓN DE AUGUST

Por cierto, me llamo August. No voy a describir cómo es mi cara. No sé cómo se la están imaginando, pero seguro que es mucho peor. Número 1 en ventas en The New York Times;

mejor libro del año en Amazon y Barnes and Noble;

mejor libro juvenil de 2012 en Publishers Weekly,

Kirkus Review, Booklist, School Library Journal

y Washington Post «Todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en nuestra vida, porque todos vencemos al mundo.»

Auggie Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el flequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco, su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra de las galaxias. Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto: crecer en la adversidad, aceptarse tal como es, sonreír a los días grises y saber que, al final, siempre encontrará una mano amiga. En un mundo en el que el bullying entre los jóvenes se está convirtiendo en una verdadera epidemia, los libros de la serie «Wonder» ofrecen una nueva visión refrescante, necesaria y esperanzadora. Hazte un favor y lee este libro: tu vida será mejor. La opinión de los lectores:

«Empecé a leer este libro con la idea de recomendárselo a mis hijos… Nunca pensé que a mí me iba a gustar tantísimo.»

Iciar en Amazon.es «Hermoso. Un libro que todos deberíamos leer como mínimo una vez.»

Constanza en Google Play «Una defensa de los valores auténticos, de la capacidad de ser valorado por la inteligencia, el sentido de la amistad, la lealtad y el compañerismo. […] recomendado para todas las edades.»

Mireia en Amazon.es «Si aún no has leído este libro, no sé qué estás haciendo con tu vida.»

Teresa en Amazon.es «Es uno de esos libros que te atrapan, August es un niño increíble que está lleno de ideas y de fuerza.»

Valentina en Google Play «Un libro divertido, ameno, profundo, aleccionador, optimista, algún ratito cruel, como la vida misma. Bueno para niños, mayores y viejos.»

Carmen Cristina en Amazon.

Autor: PALACIO, R.J.

Genero: Juvenil

Páginas: 416

