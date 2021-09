Los Roques | Lancheros cuentan cómo salvaron a pasajeros del naufragio: “Actuamos por intuición”

1280925

Los Roques.- La intuición los lanzó al mar. Sin guía, sin ayuda. La meta: salvar a 23 personas a la deriva mar adentro. Las mismas 23 personas que el 18 de septiembre salieron desde Nueva Esparta hasta Los Roques y que naufragaron tras un incendio en el bote Don Rafa Junior, la mañana del domingo 19 cuando se supone debían llegar al Gran Roque.

-Busquen hacia abajo, busquen para allá. Ordena una mujer que desde una lancha guía a otro grupo de pescadores para que navegue hacia otra dirección, donde hay más personas flotando.

-Ven mijo, ven… Gracias a Dios que estás bien mijo, siéntate aquí, dice la mujer ayudándolo a sentar en la lancha.

-No, gracias a ustedes que llegaron, dice llorando el joven que rápidamente es ayudado a vestir por las mujeres que iban en el bote y que en un video, enviado a El Pitazo este 23 de septiembre, se les aprecia contenta por la hazaña: salvaron a una persona. Esta es apenas una de las vivencias de los lancheros de Los Roques, cuando salvaron a 22 de los 23 ocupantes del bote Don Rafa Junior.

El inicio

La historia va así: la mañana del 21 de septiembre, un grupo de mujeres y hombres salió a pescar a bordo de la lancha Juana Mara. Frente a una isleta observaron a una persona que, desesperada, comenzó a nadar hacia ellos. A salvo, Esmel Ordaz les contó que el bote en el que venía presentó una falla, se incendió y debieron saltar al mar con unas balsas improvisadas. La noticia se divulgó y así comenzó la búsqueda.

En tierra firme, los lancheros se reunieron; coordinaron la búsqueda y buscaron gasolina. Eran más de 30 lanchas, entre pesqueras y turísticas, las que salieron mar adentro luego de ver que en el interín la ayuda de las autoridades no llegaba. Entonces, se dividieron la ruta tomando en cuenta la información que Ordaz ofreció y su experiencia en las aguas. Así fue como las lancheras del video salvaron a uno de los 23 náufragos.

Arquímedes Marval aún es buscado por los lancheros de Los Roques mar adentro | Foto: habitantes Los Roques

“Todas las personas fueron encontradas por los mismos pobladores, porque el avión que mandó el jefe del gobierno no hizo nada. Resulta que las coordenadas que ofrecieron a los tripulantes las dieron mal. También ocurrió que las lanchas del gobierno y de la Armada tampoco hicieron un recorrido a tiempo. No mandaron ni helicópteros ni fragatas. Todo fue por intuición”, contó a El Pitazo un habitante de Los Roques, quien no se identifica por temor a ser detenido.

La persona hace la aclaratoria tras un comunicado que emitió el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea), en el que informa que a través del testimonio de una de las personas salvadas se activó la búsqueda de los ocupantes del bote Don Rafa Junior, que se incendió a 19 millas náuticas de La Orchila, una isla de las Dependencias Federales, próxima a Los Roques.

La comunidad de Los Roques se organizó para entregar suministros en el ambulatorio de Los Roques donde atendieron a los salvados | Foto: habitantes Los Roques

La versión oficial

El texto oficial del Inea señala que con la información de una persona salvada se coordinó la búsqueda del resto con el patrullero de Guardacostas y 12 pescadores al mando del comandante de Guardacostas de la Estación Secundaria de Los Roques. El comunicado refiere que dos náufragos fueron hallados en Cayo Sal, seguida de una más en las cercanías de las salinas y después otras 13, cuyas ubicaciones no son precisadas.

Pero otro habitante insiste en que no fue así. “La lancha rápida del gobierno salió pasadas las 2:00 de la tarde, cuando ya nuestros lancheros habían logrado mucho. Recibimos apoyo con gasolina, pero las acciones de búsqueda de parte de las autoridades no comenzaron de manera inmediata. Todo el recorrido fue hecho por nuestra gente. El mérito es de ellos y del conocimiento que tienen del mar”, expresa la persona, quien también mantiene su nombre en reserva para evitar ser detenida.

Más de 30 lancheros salieron mar adentro para buscar a los náufragos del bote Don Rafa Junior | Foto: habitantes Los Roques

Los habitantes de Los Roques denunciaron que las autoridades de seguridad en la isla tienen más de 10 años sin una lancha rápida con la que se pueda hacer una búsqueda mar adentro, por ello el equipo de guardacostas local debe esperar una que llegue desde La Guaira, estado Vargas.

Las personas indicaron que las autoridades enviaron ayuda médica durante la tarde. En una avioneta trasladaron a una cantidad de médicos no especificada hasta el ambulatorio de Los Roques, donde los 22 salvados recibieron asistencia médica de especialistas y de los paramédicos de la isla.

De ese grupo de atendidos, 12 son residentes de Margarita, estado Nueva Esparta, quienes salieron desde esa isla para firmar un convenio de pesca en Los Roques en vista de que se aproxima la temporada para sacar langostas y otros frutos del mar. Las demás personas atendidas en el ambulatorio son roqueños.

Con el primer salvamento, la comunidad se organizó para seguir atendiendo la emergencia. Llevaron agua hasta el ambulatorio, porque la que había no era suficiente para atenderlos a todos. También llevaron ropa, comida y suministros que fueron solicitados por los médicos. Los posaderos colaboraron con sábanas para las camillas.

22 personas fueron salvadas el martes 21 de septiembre, dos días después de que el bote Don Rafa Junior se incendió mar adentro | Foto: habitantes Los Roques

Pero la búsqueda no ha finalizado. Aún falta por salvar a Arquímedes Marval, uno de los tripulantes del bote Don Rafa Junior que sigue desaparecido. Él se soltó de un salvavidas al que estaba aferrado junto a tres personas más para nadar hasta tierra. Este 23 de septiembre, Arquímedes cumple cinco días a la deriva.

