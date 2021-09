Proponen nuevo proyecto de ley sobre el aborto en Florida

Un miembro republicano del Congreso de Florida, en EE.UU., presentó un proyecto de ley estatal para prohibir el aborto con algunas excepciones.

Webster Barnaby, funcionario de la Cámara de Representantes local, presentó el pasado miércoles un texto inspirado en una ley que fue aprobada recientemente en Texas, siendo la más restrictiva en el país sobre el aborto.

El proyecto de ley estatal indica la prohibición del aborto una vez se detecte el latido del corazón del feto; es decir, alrededor de las seis semanas del embarazo.

Sin embargo, en el texto se admiten algunas excepciones como: caso de violación, incesto, violencia doméstica, tráfico humano o en caso de que el embarazo ponga en riesgo la salud de la embarazada.

La propuesta de Barnaby «prohíbe a un médico llevar a cabo o provocar un aborto si detecta un latido fetal para un nonato o si no realiza un test para detectar (el latido)».

La enorme diferencia con la ley de Texas es que aquella no contempla excepción alguna para los abortos o el incesto.

Por ahora lo que queda es esperar a ver si la presentación logra avanzar en el Congreso de Florida; donde ambas cámaras cuentan con la presencia de la mayoría de los republicanos.

No obstante, Chris Sprowls, el presidente de la Cámara de Representantes, demostró su interés para endurecer el derecho al aborto; pero no llegó al punto de apoyar una prohibición a partir de las seis semanas, cuando algunas mujeres no saben aún que están embarazadas.

Su homólogo en el Senado, Wilton Simpson, sí expresó estar de acuerdo para respaldar una ley como la de Texas con respecto al tema.

Por su parte, el gobernador republicano, Ron DeSantis, catalogó como «interesante» la ley texana, pero indicó que tendría que estudiarla con detenimiento antes de apoyar un texto parecido.

El congresista demócrata, Charlie Crist, quien es aspirante para enfrentarse a DeSantis en las próximas elecciones a gobernador en el 2022, criticó el proyecto de Barnaby.

«Esto es un ataque directo al derecho de elección de las mujeres. Vamos a tener que luchar con uñas y dientes para proteger la reproducción», escribió en su cuenta de Twitter.

