Rafael Ramírez, en CNN: Soy una de las personas que podría derrocar a Maduro

El expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseveró este miércoles que es una de las personas que “podría derrocar” a Nicolás Maduro. Además advirtió que a quien extraditen a Venezuela “lo mata” la administración de Maduro.

“Soy una de las personas que podría derrocar a Maduro, porque soy una persona que ha denunciado a Maduro porque he propuesto una junta de Gobierno para salir de esta crisis, volver a la Constitución. Me mantengo activo, mantengo ideales y defiendo las obras de nuestro Gobierno. La izquierda en América Latina debe dar un paso al frente y denunciar lo que está pasando en Venezuela que no tiene nada que ver con el proceso bolivariano, que es un crimen contra el pueblo. Por eso me persiguen, yo seguiré denunciando lo que están haciendo, y desde el sector petrolero conozco lo que han hecho y como han destruido nuestra empresa”, afirmó Ramírez en entrevista con Nacho Girón para CNN en Español.

En torno al proceso de posible extradición que enfrentó, indico que “a quien extraditen a Venezuela, lo mata el Gobierno de Maduro. (…) En Venezuela se ha producido un proceso de desplazamiento de los chavistas, el Gobierno de Maduro no tiene nada que ver con Chávez. Hoy soy víctima de la persecución de Maduro. Maduro ha tenido una persecución en mi contra, pero en Italia fue rechazada esa extradición. Las autoridades me han otorgado el estatus de refugiado por mi condición de ser perseguido político”.

“Estamos en un abismo, pero estoy seguro que vamos a salir de ese abismo, tenemos recursos naturales. El chavismo tendrá un rol extraordinario en esta reconstrucción del país”, aseguró.

Maduro “no pudiste con el país, te quedó grande”



Ramírez criticó una vez más a Maduro. “Maduro tiene que renunciar. Nicolás Maduro, no pudiste con el país, te quedó grande y ha traicionado todo por lo que luchó el presidente Chávez”.

No tienen ninguna prueba de corrupción contra mí



“Ha habido corrupción con el petróleo en toda la historia de Venezuela. Cuando Juan Vicente Gómez, cuando la dictadura de Pérez Jiménez, cuando Carlos Andrés Pérez, la cuarta República, en el chavismo y después del chavismo, porque hay un problema y es que el país recibe una cantidad de dinero, más de 120 mil millones de dólares al año. El problema de la corrupción tiene que ver con la debilidad de nuestras instituciones, no solo en el sector petrolero. Contra mí no han levantado ninguna prueba de corrupción, no tienen nada, ellos te pueden acusar a ti de lo que sea pero tienen que demostrar que eso es cierto, se supone que existe la presunción de inocencia, eso es así en todas partes del mundo”, concluyó.

Vea a continuación la entrevista completa de Rafael Ramírez en CNN en Español: