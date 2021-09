Sale otro lote de Sputnik V desde Moscú hacia Caracas, aunque no dicen cantidad: Embajador de Rusia

El embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Mélik-Bagdasárov, anunció este miércoles en la noche la salida de otro lote de vacunas Sputnik V desde Moscú para Caracas, aunque no dio detalles de cuantas dosis vienen. Más temprano se reportaron protestas en Caracas por falta de vacunas rusas para las segundas dosis.

“Otro lote de Sputnik V saliendo de Moscú para Caracas!. Es el cuarto vuelo este mes y el tercer está semana”, posteó Mélik-Bagdasárov en su cuenta Twitter junto a fotos del cargamento que vendría al país, tras las 200 mil segundas dosis que llegaron este lunes.

La noticia llega el mismo día en el que la periodista Wendy Racines informó en la misma red social sobre una protesta en la ciudad capital por falta de vacunas Sputnik V para segundas dosis. “Hoy me compartieron estas fotos de una protesta frente al IPSFA de adultos mayores exigiendo ser vacunados con la 2da dosis de Sputnik. Trancaron el tráfico cuando les dijeron que no tenían vacunas y no cedieron hasta ser vacunados. Injusto”.

Vacunados con la Sputnik hasta el 30/06 no necesitan cita previa para segunda dosis



Este martes, el ministro chavista de Salud, Carlos Alvarado, informó que tras la llegada al país de 1 millón de nuevas dosis de Sputnik V, quienes hayan recibido la primera dosis de la vacuna rusa antes del 20 de junio podrán recibir la segunda dosis desde este miércoles en Caracas, Miranda, Vargas y Aragua, y a partir de la semana que viene en el resto del país

Alvarado declaró a VTV que desde este miércoles y hasta el lunes, las personas que recibieron la primera dosis hasta el 30 de junio, podrán ir a cualquier centro de vacunación de Aragua, Caracas, La Guaira y Miranda para ser vacunados.

☝#DichoHecho Otro lote de #SputnikV saliendo de Moscú para Caracas! 🇷🇺🇻🇪 👏Es el cuarto vuelo este mes y el tercer está semana. #JuntosAvanzamos pic.twitter.com/aD6Hv3np8N — EMB₽V_Sergio (@EmbSergio) September 23, 2021