Adriana Azzi: Horóscopo del 24 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 24 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra Clave: Atención.

Numero de suerte: 582

Evita la vanidad y reconoce dónde están los valores realmente valiosos, ya hemos perdido mucho como para darle importancia a lo superfluo. Ganarás con decisiones sabias. Emociones a flor de piel. A veces pierdes la capacidad de celebrar, no lo hagas. Buscarás una colección sólo para ponete nostálgico. Disfrutarás con una persona especial. Sientes la oportunidad de que algo nuevo se puede desarrollar en tu provecho, no la dejes pasar. Una persona, a la que no deseas atender pero que te ha estado llamando, quiere ir a tu casa. Planes.

Trabajo: Éxitos que te anotas bajo miradas envidiosas.

Salud: Cansancio y dolores en la espalda.

Amor: Estarás jugando el juego de los amantes, tu encanto atrapará a una persona muy afortunada en tus redes. No permitas que te quiten energía. Alegrías por algo que te pertenece, que siempre fue tuyo.

Parejas: Ten calma, no discutas ni con sarcasmo ni con gestos acalorados. Alegrías compartidas que disuelven negatividades. Esperanzas renovadas.

Solteros: Proyectos en estudio para ser ejecutados. Inicios.

Mujer: No digas lo que no harás. Dirás: «Cuánto tiempo más tendré que esperar». Espera larga y fastidiosa, pero el tiempo todo lo supera.

Hombre: Hecho curioso con una sombra. No te sientas solo, busca a tus amigos. Saluda a esos viejos afectos por internet, una o dos palabras serán suficientes para llenar tu espíritu.

Consejo: Vive en armonía con tu entorno, no es posible que cultives la paz con plantas, animales y hasta con los duendes y no puedas hacer lo mismo con la gente…

Tauro

Palabra Clave: Meditación

Numero de suerte: 481

Logras un sueño pero tus auto exigencias van en aumento, relájate un poco, disfruta el proceso. Debes sincerarte con esa persona que te gusta. Cambio en la vivienda. Sé más productivo, concéntrate en no perder el ritmo. Firmeza y disciplina son cualidades que van de la mano y si crees que no las tienes es porque perdiste el camino, reencuéntrate y verás. Asunto con un cuaderno o libro de color azul. Descubres un mensaje que no habías visto. Esa persona que conociste por internet, que está en otra ciudad o país, es definitivamente muy afín a tí, ya déjalo así, no subas de nivel, sabes por qué.

Trabajo: Asunto con algo que te ofrecen se puede convertir en tu esperanza. Vivirás un proceso de cambios positivos.

Salud: Cambio de ambiente te hace daño.

Amor: Te dedican una canción. Te sientes sorprendido por el afecto que te demuestran.

Parejas: Deja el pasado donde está.

Solteros: Te regalan flores. Bendice, ora, medita y lograrás lo que te propongas.

Mujer: No temas. Un asunto molesto o tenso termina para bien.

Hombre: Cuidado con lo que bebes y comes de más. Tus padres necesitan de ti. Alteraciones en fechas por clima o porque no es el momento o por falta de acuerdos.

Consejo: La verdad te hará libre, o desdichado por un tiempito más… antes de reaccionar.

Géminis

Palabra Clave: Responsabilidad

Numero de suerte: 022

Más comunicación con tu pareja acerca de lo que te gusta. Compra de muebles o detalles de decoración. Se soluciona un problema por una vivienda. Superas momentos difíciles. Cuidado con el exceso de peso. Te agradecerán unas críticas constructivas. Las cosas están lentas pero serán satisfactorias en la medida que sepas aprovechar oportunidades que se prentan de imprevisto. Apoyo económico inesperado.

Trabajo: Cambios en nómina favorables. Una visión fabulosa, persigue tus sueños. Decreta que sí se puede no lo contrario. Salud: Virosis.

Amor: Te agradecerán porque darás o harás algo benéfico o bello. Recibes una noticia en sitio bullicioso o de mucho tránsito.

Parejas: El futuro depende de ti. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Una papa caliente y un mango bajito, líbrate rápido de lo que te lastima o molesta para que no dejes pasar buenas oportunidades a tu alcance. Hay problemas que no son tuyos, son de otros.

Solteros: Será rápido si intentas lograr lo que te propones con compromiso. Hay una línea de destino cercano muy positivo, tráela a manifestación.

Mujer: Calma, pasito a pasito en tus negocios, verás resultados antes de que termine el año. Será mejor si hablas y eres clara para que tu novio o pareja te entienda. Hubo un boom pero ahora hay un bajón, paciencia. Ponle una música agradable a tu negocio, aromas y fragancias cítricas.

Hombre: Una madre te necesita. Éxito. Te darán un sí y fijarás fechas pero luego hay modificaciones por novedades en tu agenda. Siempre es mejor una camisa almidonada que una polo y una gorra, dependiendo en donde te presentes.

Consejo: Requieres de equilibrio mental y espiritual para afrontar lo que tienes delante, no te cargues con problemas de otros.

Cancer

Palabra Clave: Unión.

Numero de suerte: 448

Tendencias negativas en una reunión de negocios que se deben sopesar para mantenerse a flote. Una reunión en la que tis estudios y preparación salen a relucir. Una oportunidad para usar tus conocimientos en beneficio propio. Encuentras apoyo en un mecenas. Te tienden la mano. Protección espiritual. Compra de alimentos con apuro. Cuidado con amenazas de gente mala. Te liberas de ataduras y compromisos para asumir otros nuevos. Apoyo económico familiar. Alegría por visita de amigos y bienquerientes.

Trabajo: Llega la luz que esperabas al final del túnel. No discutas con compañeros o clientes. Salud: Mantén la dieta y ejercítate.

Amor: Nacimiento trae cambios a tu vida. Canciones que te traen recuedos. Compra de ropa. Una comida suculenta.

Parejas: Compra o alquiler de vivienda. Deseos de viajar, salir, cambiar la rutina.

Solteros: Se consolida algo en beneficio de tu economía. Un amigo se molesta por asunto religioso o de creencias. Cambio de dirección en una planilla o a través del sistema digital de una institución o empresa.

Mujer: Tu familia te hace una invitación especial. Creatividad. Deberás escoger dntre un afecto y otro por reunión. Llega a tus manos un obsequio. Cambio de planes por mal tiempo o por un mal momento. Cultivas un conocimiento especial.

Hombre: Debes ayudar a un amigo con problemas. Alguien importante colabora contigo para que mejoren tu estatus de vida o el migratorio.

Consejo: Ten confianza y verás buenos resultados, que las dudas y las incertidumbres no tengan espacio en tus pensamientos, mantente ocupado.

Leo

Palabra Clave: Fe

Numero de suerte: 007

Alguien especial modifica tu destino. Se cura una herida. Lloras por alegría. Inicios. Un nuevo cielo se abre para ti. Embarazo. Matrimonio. Asunto con luces y cámaras. Se va un ser muy querido. Hecho curioso en un ascensor. Cambio de vehículo. Trabajo: Negocios de compra y venta te favorecen en este momento. Viaje por negocio.

Salud: Operación pendiente.

Amor: Mujer chismosa y negativa se aleja de ti.

Parejas: Cambios en el carácter para mejorar la relación. Te marchas y no quieres regresar.

Solteros: Asunto con un balcón o ventanas. Amor.

Mujer: Olvida el pasado. Busca a tu familia. Necesitas algo, te sientes vacía o que falta llebar un espacio en tu mundo interior. Naciste para triunfar.

Hombre: Asunto con una habitación. Regresa el pasado. Escuchas a tu pareja.

Consejo: Acepta los cambios.

Virgo

Palabra Clave: Dependientes.

Numero de suerte: 488

Siempre habrá alguien que necesite de tí. Es tarde para el amor que dejaste en el pasado. Quieres hacer realidad tus sueños pero debes arriesgar para ello. Controla lo que dices a tu pareja en público. Te dirán que alguien se va. Discute con propiedad hasta que todo se aclare. Mujer rubia de cuidado o de armas tomar. Todo tiene su tiempo, su momento adecuado. Hubo algo que no quisiste en su momento pero que ahora quieres. Escucha consejos sabios. No te abandones a la corriente, rema en la dirección conveniente. Arregla esos detalles que necesitas arreglar en cuanto a papeles y diligencias.

Trabajo: Tienes el control pero no abuses. No juegues en la oficina a caerle bien a todo el mundo, siempre hay un personaje al que no vale la pena pelarle el diente.

Salud: Cuidado con el aumento de peso.

Amor: Sentir que te quieren y te desean, ese es tu estado ideal.

Parejas: Vas a perder a un ser querido si te empeñas en corregir tantos detalles. El árbol no te deja ver el bosque. Con el amor no se debe jugar.

Solteros: Se van de tu lado los prospecto, algo pasa. No podrás evitar la tristeza. Equilibrar las energías con hierbas, cristales, ofrendas o técnicas de respiración.

Mujer: Tratas de buscar a un conocido que no desea verte, desiste. No te puedes rendir en lo que respecta al amor. Un medicamento necesario para sanar. Más allá del sexo hay valores que cultivar en una relación importante. Un admirador que te ayuda en secreto.

Hombre: Sales de la rutina. Vuelves a un lugar en el que tuviste vivencias importantes sólo para ser testigo de lo que el viento se llevó. Hermanos necesitan reencontrarse. Perdona, no guardes resentimientos pasados, mucho menos los actualices.

Consejo: Utiliza tu intuición a fondo, es hora de dar un paso importante confiando en tu corazón.

Libra

Palabra Clave: Responsabilidad.

Numero de suerte: 693

Recuerdos que se agolpan en tu memoria, algunos de ellos se escurren como agua entre los dedos. Logras un sueño. Debes estar firme en lo que deseas. Viviendo el presente. Sé más sincero con quien estás entablando una nueva relación. Viaje a un lugar diferente. El pasado vuelve a tu vida, cierra la puerta que conduce al abismo. Pide ayuda cuando la mecesites a personas calificadas. Mujer morena, no muy alta pero de buen cuerpo te trae una suerte. Viajes por negocio o entrevista. Decisiones entre riesgo y seguridad. Gustas de cualquier modo, pasadita de peso o no.

Trabajo: Tienes el control. El tiempo te hace olvidar. Logros. Ábrete a lo nuevo. Salud: Alergias. Estrés. Amor: Recuperar los momentos felices con tu ex, mal plan.

Parejas: Alguien te dió todo y tú nada que ver, otro que no te dá nada y tú, le aguardas. Cuidado con niños que te necesitan, deberás estar atenta a los detalles que se escapan. No pierdas la esperanza. Solteros: Quieres detener el tiempo y que esa persona no se vaya. Sé sincero, esperan por ti.

Mujer: Terminas un asunto. Vives un momento inolvidable. No te arrepientas de tus actos. Locura controlada o dosificada.

Hombre: La confianza es importante. Necesitas una limpieza espiritual. No vivas de ilusiones. Deja el pasado atrás. Alguien te ilusiona pero necesitas más estabilidad.

Consejo: El presente es lo único que tienes, utiliza todos los recursos que tengas disponibles a tu favor.

Escorpio

Palabra Clave: Opinión.

Numero de suerte: 892

Estarás de acuerdo con una persona que es incondicional contigo en plan estratégico, dos pueden más que uno. Te reconcilias con un ser querido. Grandes cambios luego de un viaje o de paseos en pareja. Gente vinculada al mundo espiritual se acerca a ti. Harás algo que pone a prueba a la persona que está a tu lado. Conciliar opuestos, servir de mediador. Deja las reacciones agresivas con lls que te aman. Torta, bizcocho que compartes con amor. Un símbolo de paz, un regalo, unas palabras dulces.

Trabajo: Cambios positivos en lo que quieres lograr. Logros que te permiten abrir nuevas puertas. Tu pareja te ayuda en una meta. Evita confrontar a los demás por chismes.

Salud: Mejorando. Amor: Acuerdos. Vas a un sitio especial.

Parejas: Asume tu responsabilidad. Obtienes una información importante. Un brazo que te apoya. Dos fuerzas que se equilibran.

Solteros: Terminas con una amistad que te causa problemas; se trata de alguien muy negativo.

Mujer: Debes aceptar los cambios que te ayudan a mudar de piel. Darás mucho por tu familia. Visita o invitación inesperada. Unas fotos subidas de tono. Ganas de romper el molde. Te atreves a lo nuevo.

Hombre: Alegría. Negocios en puerta. Prosperidad luego de grandes desequilibrios. Colaboras con tus parientes. Suerte rápida. Un mensaje que viene del más allá.

Consejo: Apoya a los demás, pero mide tus límites.

Sagitario

Palabra Clave: Dinero

Numero de suerte: 127

Planes de viaje a otras tierras para el último trimestre. Amiga te pide un consejo o te cuenta un problema. Hay personas que te impiden actuar al ritmo que quieres. Le tienes miedo a un asunto económico, no lo hagas, vienen cosas buenas. No puedes pedir tanto tiempo para una labor. Una mujer te llama para darte una gran noticia. Estabilidad emocional. Reuniones nocturnas con buenas nuevas. Las malas noticias te abruman, aplica una estrategia efectiva para enfrentar tus retos.

Trabajo: Pierdes el miedo y afrontas una situación. Hecho curioso en una reunión en línea con un jefe, socio o compañero de trabajo.

Salud: Garganta, oídos. Amor: Evita lo que te perturba para que mantengas el equilibrio. Paseos a sitio muy verde. Diversión en piscina, río o playa con amigos o familiares.

Parejas: Con el dinero que recibirás podrás pagar unas deudas. Una feliz semana.

Solteros: Cuidado donde discutes o haces un reclamo a un allegado.

Mujer: Asume tus responsabilidades. Asunto con picardías en pasarela o con un lugar donde caminas y llamas la atención. Una combinación de ropa muy sexi. Salir adelante implica no detenerte. Un acosador, ponle límites. Una foto muy sugerente en las redes atraerá gente indeseable.

Hombre: Reconciliación. Modificaciones en fechas dentro de la programación de actividades. Una nueva agenda. Enfócate en hacer dinero. Moda, accesorios masculinos.

Consejo: El amor tiene poder curativo.

Capricornio

Palabra Clave: Cambios.

Numero de suerte: 791

Vences los obstáculos y ganas lo que luchas. Termina lo que empezaste. No te involucres con nadie que te traiga malas vibras. Buscas estabilidad. Reconoce cuando te equivocas. Esta semana será de cuidado por los gastos en los inesperados. Debes estar seguro de tí mismo a la hora de trabajar con personas atractivas.

Trabajo: Cautela con la gente falsa. Protege tu dinero. Proyectos. Necesitarás invocar el orden divino.

Salud: Exámenes pendientes.

Amor: Evita los celos, que te traen problemas. Sé más condescendiente. Molestias.

Parejas: No juegues con los sentimientos de nadie. Cautela con un chismoso. Escucha tu corazón. Solteros: Te molesta un cambio de clima o de sitio. Aperturas. Recuerdos.

Mujer: Cambios necesarios por hacer en la cocina o en la sala, también puede ser en la oficina. No te estreses por asuntos que tienen que ver con comida. Más actitud y menos pose. Puede que te acusen de estar distante. Ofrece tus talentos.

Hombre: Tienes que hacer unos arreglos en tu casa. Alegría con niños. Paseos de noche. Conoces lugares nuevos, o al menos, nuevos contornos o aspectos de tu ciudad. Una diligencia institucional. Muchas llamadas pendientes.

Consejo: Acepta los cambios y adaptaciones a nuevas realidades.

Acuario

Palabra Clave: Movimiento.

Numero de suerte: 671

Viaje por carretera. Dile no al aislamiento, despierta, vuelve a vibrar en sintonía con los demás. Debes ir a otras tierras y si es posible, hacer un ritual en ese otro sitio. Descubre tus habilidades. Te llaman de un periódico o medio alternativo, mensaje para difundir en redes. Quiérete más y no permitas que te manipulen.

Trabajo: Respeta los convenios.

Salud: Dolores en brazos y piernas.

Amor: Proyectos. Mudanza. Cambio de ideas acerca de lo que quieres.

Parejas: Nueva imagen, nuevo look. Amigos o familiares van a tu casa. Recoges lo que siembras. Solteros: Sé más solidario. Compra y venta. Triunfo.

Mujer: Habla con Dios, él-ella-todo escuchará lo que deseas y te responderá a través de señales. Una comida por la que pagas y no es tan sabrosa. Arregla tus diferencias con cuñadas o suegra. Un triunfo en solitario.

Hombre: Cumple con lo que ofreces. Paseo, te hace falta esparcimiento. Amor dulce. Trata de conectarte con los sentimientos más tiernos y honrados que tengas, ellos te sanarán.

Consejo: No renuncies a seguir adelante.

Piscis

Palabra Clave: Logro

Numero de suerte: 372

Un familiar o amigos te buscan en sitio montañoso. Los sueños se hacen realidad cuando uno pone empeño. Nueva pasión. Evita tener contacto con gente violenta. Hecho curioso con una mascota. No discutas ni con madre ni con suegra. Cautela con las infidelidades. Objetivos te impulsan a una mejor vida.

Trabajo: Asunto con un laboral de actividades que no te corresponden y un suceso especial.

Salud: Examen general.

Amor: Un conocido te busca.

Proyectos. Lloras en silencio. Pronto vendrá una recuperación energética.

Parejas: Recuerdos. Nostalgia por distancia. Valoración importante de sentirte unido a alguien especial. Solteros: Evita pelear con tu madre. Hermanos te aclaran una situación. Escucha consejo.

Mujer: Brindarás por un ser querido. Verás a conocido de otros tiempos manifestarse. Vehículo nuevo o reparado. Una caída, golpes, torceduras. Invitación a comer. Distracción con las cuentas.

Hombre: Vas a un sitio en el que hay mucho arte. Un allegado te quiere ayudar. Deberás arreglar espacios para optimizar su uso, bien sea en casa ou oficina. Deseos de bañarte en mar, río o laguna.

Consejo: No detengas a nadie que quiera emprender, quizás no compartes sus métodos pero a él/ella le darán resultado.

