el conmovedor caso de un venezolano en Argentina

Un ticket del Metro para viajar en la nostalgia, en los recuerdos de una Caracas que muchos dejaron para buscar un mejor futuro en otras tierras, pero también una esperanza para una familia venezolana que hoy enfrenta la dura batalla contra el cáncer. “Es un sentimiento bastante triste y duro. Cuando te enteras de que tu mamá tiene cáncer lo primero que quieres hacer es abrazarla por muchas horas, y estar lejos por los factores que todos conocemos que nos obligaron a salir, duele. Duele mucho, es un dolor que aprendemos a tener cuando pasamos por situaciones como estas”.

Lo que comenzó como un diseño propio, se convirtió en una obra viral en las redes sociales y también en una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su madre a librar esta terrible enfermedad. Larry Montes, venezolano que vive en Argentina desde el año 2017, intervino una tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) y la convirtió en lo más parecido a los famosos e inolvidables tickets amarillos del Metro de Caracas.

“Va a parecer tonto, pero la verdad es que a mí se me dañó mi SUBE, la que usé desde que llegué el día uno. Me tocó comprarme una nueva y la quise personalizar con el modelo del ticket del Metro de Caracas… Subí mi diseño a mis historias de Instagram sin intención de venderla, pero mis seguidores, la mayoría de ellos, amigos, quienes me empezaron a decir que por qué no las comercializaba y así podía ayudar a mi mamá”, contó a Todos Ahora.

Un viaje a los recuerdos y un pase a la esperanza por su mamá

En Argentina no usan tickets para pagar el boleto de transporte público, pero sí existe la tarjeta SUBE, que se recarga en el sistema para viajar. Lo que ha hecho Larry, es convertir el diseño clásico azul del país sureño, en el vivo color que trae la nostalgia de todos los caraqueños, agrega el número correspondiente a cada una para que sea funcional y adicional las entrega con 100 pesos de saldo para que puedan utilizarla al recibirlas.

“Es un trabajo bastante artesanal, y honestamente no esperaba que esto se viralizara de esta manera. De hecho recién esta semana tendré listo un primer lote de 50 tarjetas”, confesó, pues todo ha sido muy rápido para el joven, a quien todavía se le dificulta responder los más de 500 mensajes que ha recibido en su cuenta de Instagram, la mayoría solicitando la tarjeta, muchos otros ofreciendo donaciones del material que requiere para realizarlas e incluso emprendimientos venezolanos en Buenos Aires que están dispuestos a ofrecer dichas tarjetas en sus locales.

Tímidamente, Larry ha pedido por sus redes sociales paciencia a todos los que han conectado con su idea y han realizado la compra que tiene un valor de 700 pesos, equivalentes a 4-5 dólares americanos. Además de agradecer tantas muestras de solidaridad, ha puesto en marcha la producción de todas las tarjetas que tiene por entregar, mientras su madre del otro lado de la pantalla se enorgullece de la iniciativa de su hijo, pero más aún de la buena voluntad de las personas.

La emoción de sentirse en casa

Han pasado cuatro años desde que Larry dejó su país y sus afectos en Venezuela, así que ha vivido en carne propia lo que es alegrarse por tener algún elemento que lo reconecte con sus raíces. Es la emoción de sentirse en un viaje a casa por instantes, y siente que mucho de eso ha pasado con su idea de la SUBE-METRO.

“El mayor impacto ha sido para todos los caraqueños que vivimos, sufrimos y sentimos el Metro de Caracas -risas-, es uno de los tantos recuerdos de esa Caracas que cada uno pudo disfrutar. La verdad no imaginé que esta intervención que hice a mi tarjeta que después se convirtió en una campaña para ayudar a mi mamá, gustara tanto. Siempre los que emigramos, queremos tener cosas que nos recuerden a nuestro país y supongo de allí la emotividad y el impacto que ha tenido”, agregó.

Es arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela, y hoy se siente agradecido con el país que se convirtió en su segundo hogar y que le ha regalado grandes oportunidades. Actualmente trabaja en su área y aunque recibió una noticia a la que todos temen cuando están lejos de los suyos, cada día se aferra más a la idea que como familia saldrán adelante.

Cómo atravesar el cáncer de mamá a miles de kilómetros

La señora Isabel Thais Díaz de Montes, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino nivel 2, el pasado 3 de agosto. Vive en Venezuela y el acceso a los análisis médicos y el tratamiento resultan verdaderamente costosos, por lo que su familia ha dispuesto de varios canales para recibir donaciones: rifas, donativos a cuentas en diferentes monedas y ahora, la venta de la SUBE-METRO, cuyos fondos serán destinados para tratar la enfermedad.

“Al principio fue muy duro, pero nos hemos permitido sentir esto como humanos, no nos hemos cerrado a vivir ningún sentimiento. Afortunadamente hemos tenido ayuda psicológica y nos ha ayudado a llevarlo de la mejor manera. Mi mamá ha demostrado ser una persona superfuerte y con mucho temple. Ya nosotros éramos unidos como familia, y ahora con esta situación, mucho más”.

El amor y la empatía que han recibido ha sido el bálsamo que necesitan para levantarse cada día con más ánimo para vivir este proceso. “Ha sido muy lindo ver las reacciones de las personas dispuestas a ayudar a mi mamá. Desde las palabras, las buenas vibras y todo el apoyo, de tanta gente que está cerca y también lejos”, expresó.

Quienes deseen colaborar con la familia Montes, puede hacerlo a través de las siguientes cuentas:

Payoneer: (Larry Montes) [email protected]

PayPal (Categoría Servicios): [email protected]

Zelle (Christian Bellorín): [email protected]

Cuenta BCP Perú (Cruz Velasquez: 19190186947024

Alias Cuenta Pesos Argentina: larry.montes.diaz

Pago Móvil Venezuela: (0102) C.I: 10831764/ Tlf: 04167466996

Cuenta Ahorro Mercantil: 0105 0061 3600 6153 5273/ CI: 10831764