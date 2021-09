Embajador James Story espera luz verde en extradición de Alex Saab

James Story leyó con interés la parte de la carta de Hugo Carvajal dedicada a Diosdado Cabello sobre traiciones y «problemas entre ellos». Desde Bogotá afirma que su país está a la espera de que se concreten las posibles extradiciones de «el Pollo» y de Alex Saab, aunque lo hacen respetando los sistemas judiciales de España y Cabo Verde, respectivamente. Mientas tanto, quiere ver resultados de la mesa de negociación entre el chavismo y la oposicion en México, que pudieran impactar desde la ayuda humanitaria hasta los procesos consulares

El embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, no tiene certeza de cuándo Alex Saab pudiera ser deportado a su país. Afirma que está esperando la luz verde final. «Siempre mantenemos que apoyamos y reconocemos la independencia de Cabo Verde y su sistema judicial. Seguiremos los procedimientos para la posible extradición a EEUU. No sabemos exactamente cuándo será, pero estamos cumpliendo con esos procedimientos», informó a TalCual en una entrevista realizada desde su despacho en Bogotá, Colombia.

El diplomático Story, en varios momentos del diálogo, fue enfático en mostrar contrastes con las opiniones dadas por países como Rusia (país acompañante de las conversaciones en México) o China al respecto de la situación venezolana, inclluso al respecto del caso de Alex Saab sobre el que han afirmado que concretar su deportación traería graves consecuencias internacionales. «Eso es un proceso judicial. En países democráticos del mundo hay separación de poderes. Hay algunos países que siempre quieren romantizar la represión. Subrayo que nosotros hemos seguido el sendero de los requerimientos judiciales en un país soberano. Y quiero destacar algo que dijo el presidente (Joe) Biden en la ONU, que el futuro pertenece a aquellos que le dan a su gente la capacidad de respirar libremente y no a quienes buscan asfixiarlo con mano de hierro».

Story no ve viable que se concrete la pretensión del oficialismo de que Alex Saab se incorpore a la negociación en México. Desde el chavismo se ha señalado a EEUU de querer torpedear ese proceso al no permitirlo, y Nicolás Maduro ha dicho que la oposición sentada a la mesa es intermediaria de Washington. El embajador norteamericano responde que su país apoya la mesa de diálogo, y que debe ser una negociación entre venezolanos. «Lo que queremos ver es un proceso abierto y transparente entre las partes, donde se puedan tocar todos los temas importantes. Por ejemplo este fin de semana van a tocar el tema de la justicia, que es importante porque algunos no entienden que debe ser independiente, no un TSJ exprés que haga lo que diga el Ejecutivo. La comunidad internacional debemos apoyar el proceso, y lo que queremos ver son avances».

—¿Esperan que Hugo «el Pollo» Carvajal sí pueda llegar a Estados Unidos o pudiera quedarse enfrentando un proceso judicial en España? Él mismo dijo en un comunicado que no quiere ir a EEUU porque allí la justicia parte de la culpabilidad del acusado.

—Sobre su carta me llamó la atención lo que le dijo a Diosdado Cabello de la traición al pueblo venezolano, en lo que es una pelea entre ellos. Sobre la extradición, es un proceso judicial y vamos a seguir los procedimientos que tiene el gobierno de España. Así como felicito la independencia judicial de Cabo Verde, igual con España. Vamos a cumplir los requisitos y veremos si al final hay extradición de Carvajal a EEUU.

—¿Pudiera terminar la llamada «protección de activos extranjeros» venezolanos en 2022 al cumplirse la extensión de mandato que se dio la AN-2015?

—El trabajo que ha hecho el Gobierno interino, el presidente interino Juan Guaidó y la AN 2015 fue proteger los activos y bienes venezolanos en el exterior. Después de 20 años de robo de un grupo chiquitico en el régimen de millardos de dólares, proteger a Citgo, a Monómeros, el oro y otros activos ha sido un trabajo que la Asamblea Nacional legítima ha hecho de forma extraordinaria. La Constitución venezolana dice que si hay un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional asume el poder. Y nadie reconoció las elecciones de 2018, por lo que no puede haber vacío de poder. Hay que esperar la opinión de la Asamblea Nacional para 2022, pero no tendría sentido no seguir el reconocimiento porque no puede haber un vacío de poder en el país.

—Se discute sobre la extensión de ese reconocimiento en 2022 ante una Asamblea Nacional que tampoco ha ido a elecciones. Julio Borges ha planteado un fideicomiso para encargarse de los activos en el extranjero y eso pudiera entenderse como manera de acercar el fin del gobierno interino. ¿Cómo lo ve EEUU?

—Yo no creo que Julio Borges haya dicho que el gobierno interino va a desaparecer. Lo que está planteando es un fideicomiso en Colombia para Monómeros. Eso no creo que tiene mucho que ver con el gobierno interino. No quiero especular. Creo que debemos esperar qué decide la Asamblea Nacional sobre cómo mantener la legitimidad que tienen ellos. Nadie puede decir que la «elección», así entre comillas, de 2018 fue legítima, tampoco la de diciembre 2020. Lo que queremos en la comunidad de democracias es apoyar el proceso en México, a las fuerzas democráticas, llegar a soluciones para el pueblo venezolano. Y eso hay que contrastarlo con los que quieren romantizar la represión, y que piensan que los derechos en Venezuela no deben ser iguales a los que tienen otros pueblos.

—Pone la elección de 2018 entre comillas, ¿a la del 21N le pone o le quita comillas?

—Hay comillas, por supuesto, porque la cancha está bastante desequilibrada. Quitaron la capacidad de ir a elecciones a algunos políticos, inhabilitaron partidos políticos, el régimen tiene acceso a las herramientas del Estado, medios de comunicación, medios de represión. Nosotros queremos que todos participen en elecciones, pero que sean libres, justas y verificables, donde el pueblo pueda expresarse de la forma en que quiera. Obviamente no hay condiciones en este momento para que todos puedan participar de la forma en que realmente merecen.

-Quien fuera Enviado Especial para Venezuela en el gobierno de Donald Trump, Elliot Abrams, dijo que la oposición se mantuvo completamente unida «hasta la mitad del 2020 hasta que Capriles decidió romper esa unión». ¿Qué opinión le merece esa declaración?

—La opinión de Elliot de lo que pasó en 2020 es suya. Y lo que está pasando en 2021 es otro mundo también. Solamente hay que ver quiénes están en la mesa de negociación para ver que Henrique Capriles y los partidos políticos grandes están alineados en apoyar la negociación integral, que contempla elecciones presidenciales y parlamentarias, que quiere enfocarse en apoyos para el pueblo de Venezuela, que contempla cambios fundamentales en el país. Todos están en línea, trabajando y comprometidos en que tenga éxito. Igual nosotros que apoyamos ese proceso y queremos sea exitoso».

Vacunas y consulado sobre la mesa

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 22 de septiembre que dispondrá de 247 millones de dólares en asistencia humanitaria y 89 millones más en ayuda al desarrollo para «responder a las necesidades» de los venezolanos en situación «vulnerable» en medio de la prolongada crisis económica que vive el país. En la información divulgada por el Departamento de Estado se especifica que estos fondos ayudarán tanto «a los venezolanos en el país como a los refugiados y migrantes en sus comunidades de acogida en toda la región».

James Story es cauteloso al hablar sobre la ayuda dentro de Venezuela pues no olvida que «han atacado a algunas de las ONG pensando que están haciendo cosas con EEUU, Europa u otros países». Insiste en que el objetivo de su gobierno es ayudar al pueblo de Venezuela y recuerda que las autoridades nacionales negaron la crisis humanitaria y migratoria hasta hace apenas un par de años. «Yo felicito al régimen porque está funcionando el Programa Mundial de Alimentos (PMA), porque hay siete millones de personas que no tienen acceso a una comida diaria. Hay que ayudar a esas personas. Deberíamos ampliar esos programas. Pero explicar por dónde va cada centavo no lo voy a hacer. Sí puedo decir que apoyamos servicios, procesos y organizaciones», apunta Story.

En junio, Washington también dijo estar interesado en donar vacunas anticovid a Venezuela pero no entregarlas a Nicolás Maduro. En aquel momento, Story dijo que para ello era necesario un «sistema transparente» en el país, que aún no existe. En la negociación en México se ha acordado una Mesa de atención social que tiene entre sus temas la atención de la pandemia.

Consultado al respecto, el embajador cree que es una oportunidad. «A mí me encantaría ver un pedido de vacunas donadas por cualquier país, si es una vacuna aprobada por la OMS. Nosotros no queremos hacer política con vacunas. Si hay posibilidad de hacer donaciones, la comunidad internacional hará todo lo posible. Pero hay que pensar es el pueblo primero. En este momento solo invitan a Venezuela a Sinopharm, Abdala y Sputnik. ¿Por qué no Moderna, Pfizer, J&J y otras que ya están aproadas? Esas deberían ser incluidas para poder ser donadas».

Por otra parte, reconoció que los trámites consulares por Colombia u otros países que deben afrontar los venezolanos son complicados, además de presentar importantes retrasos a raíz de la pandemia. Por ahora, admite, no sabe cuándo se pudieran normalizar esos procesos en Bogotá. «Esperamos que sea lo más pronto posible. No sabemos exactamente una fecha. Todo depende de números de casos nuevos, la tasa de vacunación. En este momento es difícil. Me da pena porque a mí me encantaría estar en Venezuela con la sección consular y con vuelos internacionales entre Venezuela y EEUU, pero todo depende de la mesa de negociación. En eso vamos a seguir trabajando».

Story alerta a caminantes sobre frontera sur

Durante los últimos meses, las caravanas de migrantes que suben desde Centroamérica por México para alcanzar la frontera sur de Estados Unidos incluyen a venezolanos. Imágenes de los migrantes cruzando a pie el río Grande han surgido en 2021 como nunca antes. En todo el año fiscal 2020, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CPB por sus siglas en inglés), encontraron a 4.520 venezolanos en las fronteras estadounidenses, un número que se multiplicó más de ocho veces en lo que va de año fiscal 2021 (octubre-septiembre), llegando a los 39.555.

James Story aconseja a los venezolanos pensarlo bien antes de emprender ese camino. «El TPS (Estatus de Protección Temporal) para venezolanos solamente es para quienes llegaron antes del 8 de marzo de este año. La frontera es peligrosa, la ruta para llegar a ella es peligrosa, y una vez que está dentro de EEUU no se garantiza que se podrá quedar».

El embajador para Venezuela cree que para lidiar con el problema migratorio en esa frontera «es necesario restaurar la democracia en Venezuela, para que los venezolanos se queden en casa y construyan un país nuevo. Lo que queremos es que los venezolanos tengan la vida digna que se merecen en su país. Los países que dicen que ‘el imperio’ hace cosas en contra de un pueblo y que todos los problemas son nuestra culpa, deberían dar una ojeada a los seis millones de venezolanos que están tratando de llegar a otro país y parar de romantizar la represión en Venezuela». El diplomático Story insiste en que los problemas no empezaron con las sanciones en 2019, y pide notar que la tragedia «no la vemos solo en la frontera de EE. UU. sino en la de otros países».



