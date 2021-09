Emiten orden de captura contra novio de Gabby Petito

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Wyoming emitió la tarde de este jueves una orden de arresto federal contra Brian Laundrie, novio de la influencer Gabby Petito.

Se produjo luego que un gran jurado lo acusara formalmente por »las actividades del Sr. Laundrie luego de la muerte de Gabrielle Petito’‘, según un tweet del FBI.

Las autoridades sospechan que su pareja utilizó el celular de Petito para continuar enviando mensajes a los familiares de la joven, cuando se presume que ya estaba muerta.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs

— FBI Denver (@FBIDenver) September 23, 2021