Gasolina que llega al país “no está sucia, sino que es de bajo octanaje”: Cámara de Talleres Mecánicos

El presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (Canatame), Gino Fileri, sostuvo este jueves que la gasolina que llega al país “no está sucia, sino que es barata y de bajo octanaje”, y denunció que no se realiza mantenimiento a gasolineras en la nación.

“Los dueños de las distintas estaciones de servicio de gasolina privadas, no realizan el mantenimiento necesario a sus tanques para que la gasolina no sufra modificaciones. En su momento, Pdvsa era la encargada de mantener las bombas en buen estado. El combustible que entra a Venezuela no está sucio, sino que es barata y de bajo octanaje”, afirmó Fileri en Unión Radio.

En ese sentido, explicó que el combustible que llega “es la misma gasolina que le venden a otros países cuyos tanques en las estaciones de servicio están cuidados y saben el octanaje”.

Fileri detalló que “el origen de uno de los problemas de los carros en el país es la falta de gasolina con un octanaje adecuado, ya que algunos carros están diseñados para recibir cierto tipo de octanaje”.

Además insistió que no es recomendable el uso de productos como el octanol “para equilibrar la gasolina en los carros. Actualmente se desconoce el nivel de octanaje del combustible”.

“El octanol no se está aplicando en las cantidades adecuadas porque no se puede calcular el octanaje, pero si es un producto que funciona”, agregó.