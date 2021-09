Libro: DÍMELO BAJITO

ENAMÓRATE DE LOS HERMANOS DI BIANCO. TUS MEJORES AMIGOS. TU MAYOR PERDICIÓN. Descubre la trilogía más romántica de Mercedes Ron, la autora Nº1 que ha seducido a más de 300.000 lectoras con CULPA MÍA Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control… o eso creía: no entraba en sus planes que los hermanos Di Bianco volviesen de nuevo para poner su mundo al revés. Thiago fue quien le dio su primer beso. Taylor el que siempre la protegió. El regreso de los hermanos hace que la vida aparentemente perfecta de Kami se tambalee. Ella ya no es la niña inocente que conocieron: desde que se fueron, parece que nadie puede acceder realmente a ella… nadie excepto ellos. ¿Podrá resistirse Kami a la simple presencia de Thiago? ¿Qué sucederá cuando Taylor comience a mirarla diferente? ¿Estallará todo en mil pedazos una vez más? Los lectores dicen…

«Sus libros atrapan desde la primera línea.» «La historia me ha dejado sin palabras.» «Mercedes Ron es la mejor escritora que he leído nunca.» «Me enamoro en cada historia.» «Los mejores protagonistas, los quiero como si fuesen mis amigos.» «Mercedes Ron te hace sufrir, te hace llorar, pero también te hace saltar de felicidad.» «No te arrepentirás de comenzarlo a leer. Es un libro que no te suelta.» «Cada página es mejor que la anterior, aunque parezca imposible siempre se supera.» «Simplemente perfecto.»

Autor: RON, MERCEDES

Genero: Juvenil

Páginas: 448

