Lo que se puede esperar de Paul George 2021-22

En este artículo estaremos viendo lo que se podría esperar del jugador estrella Paul george, en la temporada 2021-22 en la NBA.

Paul George y sus luchas de la postemporada burbuja de 2020 estaban muy bien documentados, pero la estrella de Los Angeles Clippers se recuperó de manera espectacular durante los playoffs de 2021. Sin Kawhi Leonard durante la mitad de la postemporada, George pudo llevar a su equipo a las Finales de la Conferencia Oeste y casi a las Finales de la NBA.

Los Clippers, sin embargo, ahora comenzarán su campaña 2021-22 sin Leonard luego de su cirugía de temporada baja para reparar un ligamento cruzado anterior parcialmente desgarrado. ¿Qué significa eso para George?

Por un lado, los Clippers pasaron una buena parte de su temporada baja recontratando a sus agentes libres clave y construyendo alrededor de Paul George. Como se esperaba que Leonard se perdiera una cantidad desconocida de tiempo esta temporada, el equipo salió y agregó a Eric Bledsoe y Justise Winslow mientras retenía a Reggie Jackson y Nicolas Batum.

Esos cuatro jugadores contribuirán en ambos extremos de la cancha, quitando la presión de George para defender al mejor jugador y ser el manejador / anotador principal de la pelota en el otro extremo de la cancha.

Paul George promedió 22.2 puntos, 6.6 rebotes y 5.2 asistencias en 46.7 / 41.1 / 86.8 tiros divididos durante la temporada regular 2020-21. Aumentó eso en los primeros 11 juegos de la postemporada junto a Kawhi Leonard, promediando 24.9 puntos, 8.6 rebotes y 5.2 asistencias en 44.4 / 36.1 / 89.5 splits.

paul george vs devin booker in the 3rd quarter of game 1 of the western conference finals was 1 of the best duels all year. back & fourth, both answering right after each other. some of the best shot making you’ll ever see.

what makes it better is mike breen was in legend mode. pic.twitter.com/rrPndqhqjq

— Jamal Cristopher (@JamCristopher) September 1, 2021