Los Roques | Rafael Esquivel figura como propietario del bote Don Rafa Junior

Margarita.- Rafael Esquivel Melo figura como el propietario del bote Don Rafa Junior. Sí, es el mismo expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) procesado en Estados Unidos por su presunta implicación en el caso Fifa Gate: un escándalo de corrupción dentro de la institución que gobierna a todas las asociaciones de fútbol en el mundo.

El nombre de Rafael Esquivel se lee en la alerta de demora del bote Don Rafa Junior, que emitió la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela (Onsa) la noche del 20 de septiembre. Aparece en el renglón de “Armador o propietario”, seguido de su cédula de identidad.

La alerta de demora del bote Don Rafa Junior fue emitida por Onsa Venezuela el 20 de septiembre | Foto: capture página Onsa Venezuela

En la data del Consejo Nacional Electoral se aprecia que el número de la cédula de identidad corresponde a la misma persona, que aparece como votante en la parroquia Aguirre del municipio Maneiro de Nueva Esparta, el estado donde Esquivel vivió por un tiempo, desde los 21 años de edad, y donde se desarrolló como empresario, según una publicación de Runrun.es.

Un vocero de los pescadores en Margarita, quien pidió no identificarse para evitar represalias en su contra, dijo a El Pitazo este 22 de septiembre que el bote Don Rafa Junior sí es propiedad de Esquivel y que anualmente se entrega en comodato a una persona distinta, que puede ser o no el capitán. Lo que no pudo precisar la fuente es la cantidad del alquiler o si es el capitán actual, Eugle Narváez, quien lo alquila.

El bote

El bote Don Rafa Junior era una lancha pesquera con capacidad para 15 personas. El 18 de septiembre zarpó desde Chacachacare, municipio Tubores del estado Nueva Esparta, hasta el Gran Roque con 23 personas a bordo: 10 tripulantes y 13 pasajeros; 12 de los pasajeros son residentes de Margarita y los demás, de Los Roques. Las personas iban a firmar un convenio de pesca de langosta y otros frutos del mar.

La mañana del 19 de septiembre naufragó a 19 millas náuticas de La Orchila. Un motor falló y luego explotó. Los ocupantes saltaron al mar con balsas improvisadas y se mantuvieron mar adentro durante 2 días y 1 noche. Al menos 22 personas fueron salvadas el 21 de septiembre por más de 30 lancheros de Los Roques.

Del grupo solo falta uno por salvar. Es Arquímedes Marval, uno de los 10 tripulantes de la embarcación. Estaba aferrado junto a tres personas más, pero decidió soltarse para buscar tierra firme. Durante dos días su búsqueda se ha detenido. Este viernes 24 de septiembre cumple seis días desaparecido.

Los 12 residentes de Margarita regresaron este jueves,23 de septiembre, a casa. El Gobierno habilitó una avioneta para llevarlos desde Los Roques hasta Nueva Esparta. A su regreso fueron recibidos por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, quienes se comprometieron en ayudarlos con medicamentos y todo lo que necesiten hasta que puedan volver a pescar.

Jesymar AñezOriente