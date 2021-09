Padre de Gabby Petito reveló detalles sobre sus actos fúnebres

El padre de Gabrielle Petito, la joven asesinada de 22 años, reveló información sobre el funeral que estará abierto al público para despedir a su hija.

La vigilia para Gabby se realizará en la funeraria Moloney, en Holbrook de Long Island el próximo domingo 26 de septiembre, desde las 12:00p.m. hasta las 5:00p.m; y estarán abiertos al público, según tuiteó Joseph Petito.

Los restos de Gabby fueron encontrados en un parque nacional de Wyoming durante el pasado fin de semana; ocho días después de que su madre en Nueva York la reportara como desaparecida.

Services for our sweet Gabby will be held at Moloney Funeral Home in Holbrook on Sunday September 26th from 12pm-5pm. Thank to all for your suppprt and love. pic.twitter.com/rYB0wePoJh

La familia anunció que en lugar de flores, las personas pueden hacer donaciones a una organización donde la madre de Gabby ha participado como voluntaria desde hace mucho tiempo; y también se desempeña como miembro de la junta.

Joseph Petito, aún se encuentra consternado y sumido en el dolor, pero agradeció a todas las personas de todos los rincones del país que le brindaron apoyo a la familia Petito durante las últimas semanas.

Para este viernes, se espera se realice una vigilia con velas en honor a Gabby, alrededor de las 7:00p.m., en su ciudad natal de Blue Point; donde los miembros de la comunidad habían tenido la esperanza de que la encontrarían con vida.

Un forense del condado de Wyoming determinó que la joven bloguera de 22 años fue asesinada; pero las preguntas sobre cómo y por quién siguen sin respuesta, siendo una investigación federal y local activa.

In lieu of flowers for the service, please send donations for the Future Gabby Petito Foundation through the Johnny Mac Foundation at https://t.co/LuZ4fILZY0 or https://t.co/4jn0zukyIb

We Thank you for all the support💙🦋🌈 pic.twitter.com/MWGx2BGHmQ

— joseph petito (@josephpetito) September 24, 2021