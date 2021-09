Vince Carter dice realidad ante LeBron James

El ex jugador de la NBA, Vince Carter revela la realidad ante la estrella del los Angeles Lakers, LeBron James y su equipo.

Si Vince Carter todavía estuviera jugando en la NBA hoy, sería la incorporación perfecta de un veterano a Los Angeles Lakers dada su inclinación por las estrellas envejecidas.

El entrenador de los Angeles Lakers, Frank Vogel, hizo una aparición reciente en el podcast de Lakeshow, donde reveló que la gente no se avergüenza de recordarle que su equipo es viejo.

Aquí el dato:

“No me preguntan, estoy 𝙏𝙊𝙇𝘿 que somos viejos … si estás produciendo a un alto nivel, no importa la edad que tengas. No me importa la narrativa “.

“I’m not asked, I’m 𝙏𝙊𝙇𝘿 that we’re old…if you’re producing at a high level, it doesn’t matter how old you are. I don’t care for the narrative.” Frank Vogel joins @RealAClifton & @geeter3 on the latest #LakeShowPodcast. Full episode: https://t.co/vwUguTOMN1 pic.twitter.com/yMwsFYcuis — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) September 22, 2021

“No me preguntaron, me dijeron que somos viejos … no me gusta mucho la narrativa”, admitió el entrenador de los Lakers. “Yo no. Estos chicos pueden jugar. Tenemos grandes jugadores en nuestro equipo. Sí, algunos de ellos están llegando al final de su carrera. Pero todavía están produciendo a un alto nivel. Si está produciendo a un alto nivel, no importa la edad que tenga “.

Vince Carter, en una aparición reciente en The Jump, estaba emocionado de escuchar la versión de Vogel sobre su lista de viejos Lakers.