Candidata a la comisión se disculpó por mentir al decir que era hispana

Kristen Rosen González, ex comisionada de Miami Beach, se disculpó el pasado jueves por haber asegurado falsamente que era hispana.

González, ex comisionada de Miami Beach, comunicó que «ni siquiera era consciente» de lo que estaba diciendo cuando la semana pasada solicitó apoyo para su campaña ante los líderes del Partido Demócrata; y afirmó que era hispana, cuando realmente no lo es.

«Siempre me he identificado políticamente como hispana», expresó Rosen González; quien espera que los votantes la devuelvan a la Comisión de Miami Beach para noviembre próximo. «Me he disculpado y he dicho que obviamente no soy hispana».

La disculpa de parte de la ex comisionada se produjo un día después de que medios locales escribieran sobre la información de Rosen González; en una entrevista con el Partido Demócrata de Miami-Dade.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA CANDIDATA A LA COMISIÓN DE MIAMI BEACH

Según investigadores, «González» es su apellido al casare en 2001 con Emilio González, y «Rosen» es su apellido de soltera; pues la pareja se divorció en 2009.

La mujer es una de los cinco candidatos que se postulan para el escaño del Grupo 1 en las elecciones generales del 2 de noviembre, en Miami Beach. Otros de los candidatos son: Greg Branch, Adrián González, Raquel Pacheco y Blake Young. Si ninguno recibe el 50% de los votos para el 2 de noviembre, habrá una segunda vuelta.

Jim DeFede, reportero de investigación de CBS4, aseguró que esta no es la primera ocasión en la que Rosen González juega con su apellido durante las temporadas de campañas.

Pues cuando quedó en tercer lugar en 2018 en la contienda de primarias del Partido Demócrata por el distrito congresual 27 de la Florida; varias campañas atribuyeron su sorprendente éxito a su apellido hispano, el único en la contienda.

Aunque Rosen González sí se enfrenta a otros oponentes hispanos en su actual contienda para la comisión de la ciudad; durante su entrevista se llamó a sí misma como «la demócrata hispana de más alto perfil en la Ciudad de Miami Beach».

Por otro lado, el presidente Robert Dempster distanció al partido local de los comentarios de Rosen diciendo; «El Partido Demócrata de Miami-Dade se enorgullece de estar compuesto por una sección transversal ampliamente representativa de nuestro condado».

Y agregó que «Los comentarios de la señora Rosen González hablan por sí mismos y de ninguna manera reflejan ninguna posición sostenida por nuestra membresía».

«LA HISPANA» ROSEN HA TENIDO UNA CARRERA POLÍTICA CONTROVERSIAL POR COSAS QUE HA DICHO