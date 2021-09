Detienen a 7 trabajadores de la refinería Cardón por “impedir producción” de gasolina: El Pitazo

Efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a siete trabajadores de la refinería Cardón en el estado Falcón por supuestamente “impedir producción” de gasolina.

De acuerdo a informaciones suministradas este viernes por familiares de los detenidos a El Pitazo, “algunos fueron sacados de sus puestos de trabajo y esposados como delincuentes. A otros los buscaron en sus casas, como ocurrió en el caso del diputado suplente en el municipio Falcón, Wilmer Amaya, quien también es trabajador petrolero”.

Familiares de los detenidos indicaron además que pese a que se mantenían en las afueras de ambas sedes policiales, “no fueron atendidos. A los trabajadores detenidos los sacaron en vehículos hasta el aeropuerto internacional Josefa Camejo, desde donde los trasladaron a Caracas en avión”. Además revelaron bajo condición de anonimato por temor a represalias que hasta ahora no han podido tener ninguna comunicación”

Los parientes conocieron de manera extraoficial que los acusan de “terrorismo por atentar contra la industria petrolera e impedir la producción de combustible en la península de Paraguaná”.

Cámara de Talleres Mecánicos: Gasolina que llega al país “no está sucia, sino que es de bajo octanaje”



Este jueves, el presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (Canatame), Gino Fileri, sostuvo que la gasolina que llega al país “no está sucia, sino que es barata y de bajo octanaje”, y denunció que no se realiza mantenimiento a gasolineras en la nación.

“Los dueños de las distintas estaciones de servicio de gasolina privadas, no realizan el mantenimiento necesario a sus tanques para que la gasolina no sufra modificaciones. En su momento, Pdvsa era la encargada de mantener las bombas en buen estado. El combustible que entra a Venezuela no está sucio, sino que es barata y de bajo octanaje”, afirmó Fileri en Unión Radio.