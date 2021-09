Detienen a siete trabajadores petroleros del Complejo Refinador Paraguaná

Siete trabajadores petroleros del Complejo Refinador Paraguaná (CRP) fueron detenidos durante el miércoles 22 y jueves 23 de septiembre, en un procedimiento que ejecuta la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por presunto sabotaje, después de la paralización de la producción de gasolina.

Parientes alegaron que algunos fueron sacados de sus puestos de trabajo y esposados como delincuentes. A otros los buscaron en sus casas, como ocurrió en el caso del diputado suplente en el municipio Falcón, Wilmer Amaya, quien también es trabajador petrolero.

Las familias, quienes prefirieron no identificarse por temor a represalias, indicaron que pese a que se mantenían en las afueras de ambas sedes policiales, no fueron atendidos. A los trabajadores detenidos los sacaron en vehículos hasta el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo, desde donde los trasladaron a Caracas en avión. Hasta ahora no han podido tener ninguna comunicación. Según allegados , lo que pudieron conocer de forma extraoficial es que los acusan de terrorismo, por atentar contra la industria petrolera e impedir la producción de combustible en la Península de Paraguaná. Los detenidos son trabajadores de la refinería Cardón.

