EEUU es el responsable de la caída de la plataforma del Banco de Venezuela, según Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aseguró que el ataque a la plataforma del Banco de Venezuela registrado desde el miércoles 15 de septiembre, tuvo su origen en Estados Unidos.

Así lo expresó este miércoles 22 de septiembre a través de una alocución transmitida por los medios de comunicación, en donde aseguró que la entidad financiera ha sido «víctima de un conjunto de ataques informáticos» cuyo propósito era quebrantar el funcionamiento del sistema, «registrado desde los Estados Unidos de Norteamérica», dijo.

Según Rodríguez, dichos ataques quedaron presuntamente grabados «en el sistema IPS, que tuvo su origen para desestabilizar el sistema informático del Banco de Venezuela» y aseguró que en los próximos días presentarán pruebas, y agregó que a partir del próximo viernes 24 de septiembre estarán abiertas todas las agencias del país para atender los reclamos de los clientes.

La plataforma del banco permaneció caída durante cinco días, pese a que la institución informaba desde la noche del miércoles 15 que estaban trabajando para la restitución del servicio en las «próximas horas». Sin embargo, no fue sino hasta pasadas las 2:00 pm del día lunes 20 cuando los usuarios pudieron ingresar de manera paulatina a la plataforma vía web o aplicación móvil y algunos expresaron varios débitos no reconocidos, otros indicaron tener dinero de más y otros más señalaron que su dinero no aparece, así como tampoco las cuentas asociadas de otros bancos.

Esta falla imposibilitó que los usuarios pudieran hacer pagos a través de puntos de ventas, pago de servicios, transferencias y pago móvil.

Ante ello, Nicolás Maduro expresó el martes 21 que «van a solventar la falla» que provocó la desaparición del dinero de los usuarios y que a su juicio, fue para sabotear la reconversión monetaria prevista para el próximo 1 de octubre.