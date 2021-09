el dilema de los lectores de El Pitazo

1281712

Caracas.- Desde que el gobierno de Nicolás Maduro anunció el regreso a clases presenciales en el país este ha sido un tema controversial entre los ciudadanos venezolanos. Están quienes están de acuerdo con esta medida y quienes no porque consideran que las medidas de bioseguridad ante el COVID-19, las condiciones de las escuelas y el salario de los profesores no son aptos.

El Pitazo hizo una encuesta en la que le preguntó a sus usuarios si enviarían a sus hijos a clases presenciales en semanas flexibles, a lo que un 59,3% de los votantes indicó que no los enviaría y que se debía esperar, pero un 21,3% votó que sí enviaría a los menores de edad a la escuela. Por otro lado, un 19,3% señaló que estaban indecisos ante tomar una decisión.

Los comentarios de los usuarios siguieron siendo un dilema, pues hay quienes cuestionaban que personas digan no al regreso a clases, pero hay quienes si van a Centros Comerciales, playas, fiestas o cines con sus hijos. Pero a la vez hay quienes aseguraban que no exponen a sus hijos en exteriores por la pandemia.

Asimismo, hay quienes expresaban que no estaban de acuerdo al regreso a clases presenciales por «el salario de miseria» que le pagan a los docentes y aseguraban que lo docentes tampoco sedaran al regreso a clases hasta que tengan un sueldo digno.

«No estoy para nada de acuerdo para empezar la pandemia cada vez mas fuerte, y los colegios y liceos no están acto para iniciar las clases presenciales NO HAY MAESTROOOOOOO NO QUIEREN TRABAJAR por un bajo sueldo … Que pasara no sabremos», opinó @milagroscatellansm.

Estos son parte de los comentarios que hicieron los seguidores de El Pitazo al respecto:

@marisset58: «Dejen la hipocresía no a la escuela pero al primer evento que hay en la calle salen disparados sin importarles nada, playas y parques full, centro comerciales full, cines etc… y ni hablar si los invitan a cumpleaños,, en fin la hipocresía total».

@yessi.gomez: «No estoy de acuerdo, por qué los colegios y liceos no están en condiciones están todos abandonados. El covid es cosa seria y es mucho riesgo en un país donde el sistema de salud está totalmente colapsado. Donde las vacunaciones no se han cumplido a cabalidad y donde nuestros maestros no tienen un sueldo digno. Un sistema de transporte que no funciona, y muchas otras cosas más. No pienso poner en riesgo a mi hija y mi familia».

@margarita6100253:»Si estoy de acuerdo con la clase presenciales pero no protestan cuando llevan a los niños a las playas fiesta ahí si es seguro verdad que gente cita».

@ed_pov27: «La pregunta en todo caso sería la siguiente: cree usted que están dadas las condiciones para que se produzca el regreso a clases? Mi respuesta es no».

@lileco212: «Sin luz , sin gasolina, a veces sin agua , con las escuelas llenas de monte y sin detergentes , me imagino los baños y las pocetas ,si no se enferman por virus lo agarran las infecciones ,y ni hablar de los útiles y los uniformes, y los maestros con 4 dólares de sueldo».

