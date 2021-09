el Joven margariteño que convierte zapatos viejos en arte

1281637

¿Le darías una segunda oportunidad a tus zapatos viejos? o mejor aún ¿Crees que los puedes convertir en una obra de arte? Fabián Guevara sí lo creyó y se atrevió a hacerlo. Tiene apenas 16 años y es un joven margariteño que da sus primeros pasos en el mundo del emprendimiento. Quiere tener su propio negocio y al ritmo que va nadie duda que pueda lograrlo. Él es la mente creativa detrás de Pineapple Art Margarita una tienda online que transforma zapatos viejos en arte.

«Todo comenzó con mis viejas botas», cuenta Fabián en conversación telefónica con El Pitazo. Narró cómo fue que descubrió su habilidad con el pincel, pero teniendo un lienzo totalmente diferente: sus zapatos. «Decidí rescatar y transformar mis viejas botas, porque me gustaban mucho y no quería perderlas. Son blancas y estaban feas. Pinté en la bota izquierda La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, realmente me gustó el resultado; a partir de allí otras personas vieron mi trabajo y comenzaron a pedirme transformar sus zapatos. Todo comenzó como un experimento», explicó.

Fabián vive en la isla de Margarita. Su pequeño taller funciona en su propia casa. Lo que para él inició, hace cuatro meses, como algo espontáneo ha ido tomando la forma de una tienda online. Ahora recibe pedidos de todas partes de Venezuela por medio de Instagram, de personas que se han vuelto admiradoras de su trabajo y quieren llevar también color en su calzado.

Fabian comenzó a trabajar sus diseños sobre sus botas preferidas. Su primer trabajo fue La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh

«Luego de que pinté mis botas, comencé a hacer lo mismo con los zapatos de mis familiares. Mi primer cliente oficial fue una señora que me pidió pintar una franela y unos zapatos de Luca, la película animada. Luego abrí mi cuenta Instagram y por allí comenzaron a llegar más clientes», narró el adolescente venezolano que combina su emprendimiento con sus estudios de bachillerato.

Fabian reconoce que ahora cuenta con una habilidad que le permite ayudar con los ingresos familiares. Sabe que puede soñar en grande. Su deseo es marcar la diferencia con su calzado e imponer incluso una moda para quienes se atreven a jugar con su atuendo y a lucir diferentes.

«Me busca no solo la gente que quiere darle una nueva oportunidad a sus zapatos viejos, sino también quienes son arriesgados para vestirse y quieren imponer un estilo. Me han pedido diferentes tipos de diseño y cada uno me los disfruto un montón», explicó.

Cada pieza es un reto nuevo. Cada zapato es distinto y a Fabián le ha tocado adaptarse a diferentes texturas. También ha hecho lo mismo con franelas a petición de sus clientes. En sus piezas puedes ver desde figuras juveniles y coloridas, hasta la imagen de la Virgen del Valle, el tricolor venezolano y las típicas guacamayas.

«El tiempo que me toma elaborar cada pieza va a depender del diseño, pero por lo general son tres días. El trabajo final es bastante resistente. Por ejemplo mis botas, que fueron las primeras que pinté, están intactas y ya tienen ocho meses desde que las transformé. La técnica es bastante resistente», contó.

Cada zapato es un nuevo lienzo para Fabian. El trabajo le toma aproximadamente tres horas, aunque también todo dependerá del diseño

Para Fabián aunque el lienzo sea diferente su espíritu creativo es el mismo que el de todos los artistas. Se inspira en la vida, en la naturaleza, en los gustos de sus clientes y por supuesto en su isla de Margarita. A sus 16 años tomó un camino distinto y descubrió que su talento no solo es una forma de expresarse, sino también una vía para generar ingresos propios en medio de la crisis. Cada nuevo trabajo es para él una ventana para mostrar al mundo su creatividad.

Hasta la atleta venezolana, Yulimar Rojas, quedó inmortalizada en sus zapatos

Vanessa LeonettOriente