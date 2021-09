Jóvenes y su inalcanzable meta de adquirir una propiedad en Venezuela

El futuro en Venezuela puede ser incierto en medio de la crisis que azota el país, y es que muchos de los jóvenes se preguntan qué pueden hacer para poder obtener bienes y buscar la manera de independizarse en medio de la crisis humanitaria compleja.

Para los chamos venezolanos, pensar en una casa o un carro, pudiera convertirse en algo imposible de lograr, ya que entre las responsabilidades y el problema económico, son metas que pueden verse muy lejos de alcanzar.

Jóvenes en Venezuela

Ariadna Bolívar de 18 años, vive en el estado Bolívar y comentó a Todos Ahora que una casa tiene un costo de 10.000 dólares, y que el sueldo que percibe no le alcanza para obtener un bien de esta magnitud. «Realmente un sueldo no es nada comparado para ese monto. Debe pasar bastante tiempo para lograrlo. Como sacrificio debo olvidarme de mí, de mi familia, de la felicidad y tener como tres trabajos para buscar algo que parece casi imposible en este tiempo», dijo.

José Peralta dijo que «un carro en Venezuela pudiera costar 1.000 dólares y una casa barata 2.000 dólares. Pero no es fácil obtenerlo, hay que trabajar mucho por la situación en Venezuela».

Joseh Herrera de 22 años, enfatizó que «para trabajar y comprar una casa a Venezuela tendría que trabajar más de 24 horas si le pagan $100 dólares la hora. Para ahorrar eso es depende del trabajo y de cuánto ganes. No muchos trabajos te pagan lo suficiente». Sin embargo, resaltó que conoce a algunos jóvenes que si lograron adquirir un bien material, pero «no todos tienen esa oportunidad».

Jóvenes en Táchira

Arturo Martínez enfatizó que para nadie es mentira que las personas no pueden vivir de un sueldo mínimo. «Realmente no podría comprar un bien con mucho tiempo de ahorro. Más allá de la situación del país el descuido económico es muy grande, no sirve para nada el sueldo mínimo, no es una mentira», dijo el joven.

Asimismo, comentó Enderson Duarte, «se me hace muy difícil, tardaría como diez años en comprar una casa. Solo me queda esperar para ver cómo se dan las cosas».

Por otra parte, Pablo Valderrama, también resaltó que «por la devaluación de la moneda es más difícil conseguir un bien. Señaló que tendría que ahorrar en moneda extranjera y unos 40 años para obtener algún bien en el país con lo que gana.

A pesar de las bajas expectativas de los jóvenes sobre este tema, Zaudeina Guerra de Nueva Esparta, consideró que si es posible lograr obtener algún bien. «Creo que sí, con esfuerzo y dedicación se puede lograr. Debe trabajar en algo productivo que de frutos y sea estable». Resaltó que conoce a personas que han logrado comprar una casa.

Según comentó, se deben ahorrar al menos 400 dólares mensuales para lograr comprar un carro.

Por su parte, Ismael López resaltó que tener una casa o un carro es una de sus metas, pero es difícil de conseguir. «Creo que trabajando ni a largo plazo pudiera obtenerlo. Hay cosas más importante en este momento como pensar en la comida y otras cosas».

En Caracas los jóvenes no escapan de esta realidad, y es que consideran que la situación está muy difícil para poder obtener un bien propio.

Jóvenes en Venezuela ven lejanos los bienes

Wilmer Azuaje consideró que «las personas se pueden ayudar de las redes sociales y tener un enfoque en una meta para tener esa chispa de motivación. Consideró que las personas pudieran ser constantes y no perder el enfoque».

Asimismo, Walter Cotes dijo que «la situación está difícil. Es más accesible adquirir un carro, pero no con el sueldo que muchos reciben en Venezuela», señaló.

Luis Rodríguez dijo que «el sueldo que ganamos en Venezuela no nos alcanza. La inflación nos está consumiendo, el sueldo no tiene sentido con la inflación, solo sería para comer y ya».

Por último, un joven en Nueva Esparta enfatizó»el que es solo un empleado la tiene muy difícil». «Veo en páginas de internet un carro en $500, pero te puede pasar que sea un carro en mal estado. Yo tengo casas en varias partes de Venezuela. Tengo años haciendo negocios, mi papá es mecánico, pero no todos tienen la oportunidad de lograrlo, pero en general no es tan simple conseguirla. Además hay personas que tienen otra mentalidad, creen que pueden conseguirlo en otros países, pero deben trabajar, perseguir la oportunidad, buscar y trabajar», dijo.